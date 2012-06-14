نیازمندی آمل به افزایش کانونهای فرهنگی مساجد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش آسیب ‌شناسی دینی و نشست با مدیر مسئولان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آمل گفت: هم اکنون بیش از 40 کانون فرهنگی وهنری در مساجد شهرستان آمل وجود دارد که باید به این تعداد افزوده شود.

وی با تاکید بر نقش غیر قابل انکار کانونهای فرهنگی وهنری مساجد و اینکه باید این کانونها در مساجد شهرستان آمل افزایش یابد، افزود: مسئولان مرتبط با کانونهای مساجد باید زمینه گسترش این کانون‌ها را فراهم آورند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: مسجد به عنوان سنگر مبارزه با جنگ نرم، در ارتقای آگاهی‌ها و افزایش فعالیت‌های فرهنگی هنری نقش به سزایی دارد و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ابزاری برای عمران معنوی مساجد هستند.

محمدی اضافه کرد: در شرایطی که دشمن برای سست کردن باورهای اعتقادی جوانان و نوجوانان به انواع تبلیغات متوسل شده، رسالت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سنگین ‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: کانون‌های فرهنگی هنری به عنوان یک الگو می‌تواند نیازهای فرهنگی و هنری نسل جوان جامعه را در شرایط امروز پاسخگو باشد، چرا که مسجد جایگاهی است که دشمن نمی‌تواند در آن نفوذ کند.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آمل با اعلام اینکه مسئولان ما دغدغه دین دارند، گفت: بیشتر مدیران مسئول کانون‌ها نیز از قشر فرهنگی هستند و به مقوله فرهنگ و مسائل دینی و مذهبی اهتمام خاصی دارند.

محمدی ادامه داد: باید در مقابل تهدیدات مختلف دشمنان استکباری که هر روز با شکل و شمایلی جدید وارد عرصه می‌شوند باید با آسیب‌شناسی و دشمن‌شناسی وارد عمل شده و هر لحظه از فعالیت‌هایشان آنالیز داشت.

وی یادآورشد: دشمن قصد حمله به آموزه های دینی جوانان و مردم را دارد و وظیفه همه مسئولان به ویژه مدیرمسئولان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است تا قبل از آسیب جدی به جامعه پادزهر خود را در مقابل زهرهای مهلک‌شان آماده داشت.