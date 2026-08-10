به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی بیستمین دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی را ویژه دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میکند.
این آزمون ساعت ۹ صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی (پردیس اصلی – ولنجک) برگزار خواهد شد.
داوطلبان شرکت در این آزمون لازم است اطلاعیهها و راهنماهای مربوط به ثبتنام را در وبسایت دانشگاه شهید بهشتی، بخش دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صفحه آزمون بسندگی زبان انگلیسی به نشانی https://lah.sbu.ac.ir/english بهدقت مطالعه کرده و از روز یکشنبه ۱۸ مردادماه تا پایان روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵ مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند.
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