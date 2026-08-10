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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۴

۱۴ پروژه عمران شهری بوشهر افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

۱۴ پروژه عمران شهری بوشهر افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۴ پروژه عمران شهری با اعتبار ۲۳۴ میلیارد تومان در نقاط مختلف شهر بوشهر افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر٬ ایمان زندی‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، بهبود عبور و مرور، توسعه فضای سبز، افزایش کیفیت خدمات شهری و ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای شهروندان اجرا می‌شوند.

وی افزود: از جمله پروژه‌های قابل افتتاح می‌توان به گذر راهبردی ۲۴ متری غرب تنگک‌ها، اجرای پارک و فضای سبز در حاشیه شمالی بلوار شهید قره‌نی، اجرای روکش آسفالت در منطقه یک، مرمت و بهسازی ساختمان مشروطه، بازسازی جداول بلوار طالقانی حدفاصل سه‌راهی صدرا تا چهارراه شیلات، اصلاح رفوژ خیابان ورزش و بهسازی جداول و تأسیسات خیابان یادگار امام(ره) اشاره کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: اصلاح هندسی تقاطع میدان بهمنی و اصلاح هندسی میدان خواجه‌ها نیز از دیگر طرح‌هایی است که در راستای ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور شهری اجرا می‌شود.

بهسازی و کف‌سازی معابر

زندی‌نیا با اشاره به پروژه‌هایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز خواهد شد، گفت: بهسازی و کف‌سازی معابر خیابان‌های عاشوری، امام خمینی(ره)، طالقانی، شهید مطهری و محدوده بافت تاریخی، همچنین بهسازی و کف‌سازی معابر منطقه دو از جمله این طرح‌هاست.

وی دیوارکشی زمین شهرداری در ضلع شمالی میدان میوه و تره‌بار، تکمیل کانال بتن مسلح مجاور دیوار سپاه در سرتل و احداث لندفیل سایت پسماند شهرداری بندر بوشهر را از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

توسعه متوازن زیرساخت‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرد: اجرای این مجموعه پروژه‌ها بخشی از برنامه مدیریت شهری برای توسعه متوازن زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و تلاش می‌شود با اجرای آنها، مشکلات موجود در حوزه معابر، ترافیک، فضای سبز، خدمات شهری و ساماندهی محیط شهری کاهش یابد.

زندی‌نیا خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی زمانی اثربخش خواهد بود که به صورت مستمر و متناسب با نیازهای محلات دنبال شود و شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر در این مسیر بر تسریع در اجرای طرح‌ها و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان تاکید دارند.

کد مطلب 6912752

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
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      سلام یه فکری وطرحی هم واسه زمینهای واگذارشده نیروی دریایی واقع درسه راه بهمنی که همه هزینهاش رو پرداخت کردن ولی هیچ اقدامی نشده داشته باشید

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