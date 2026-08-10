به گزارش خبرنگار مهر٬ ایمان زندینیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود عبور و مرور، توسعه فضای سبز، افزایش کیفیت خدمات شهری و ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای شهروندان اجرا میشوند.
وی افزود: از جمله پروژههای قابل افتتاح میتوان به گذر راهبردی ۲۴ متری غرب تنگکها، اجرای پارک و فضای سبز در حاشیه شمالی بلوار شهید قرهنی، اجرای روکش آسفالت در منطقه یک، مرمت و بهسازی ساختمان مشروطه، بازسازی جداول بلوار طالقانی حدفاصل سهراهی صدرا تا چهارراه شیلات، اصلاح رفوژ خیابان ورزش و بهسازی جداول و تأسیسات خیابان یادگار امام(ره) اشاره کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: اصلاح هندسی تقاطع میدان بهمنی و اصلاح هندسی میدان خواجهها نیز از دیگر طرحهایی است که در راستای ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت عبور و مرور شهری اجرا میشود.
بهسازی و کفسازی معابر
زندینیا با اشاره به پروژههایی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز خواهد شد، گفت: بهسازی و کفسازی معابر خیابانهای عاشوری، امام خمینی(ره)، طالقانی، شهید مطهری و محدوده بافت تاریخی، همچنین بهسازی و کفسازی معابر منطقه دو از جمله این طرحهاست.
وی دیوارکشی زمین شهرداری در ضلع شمالی میدان میوه و ترهبار، تکمیل کانال بتن مسلح مجاور دیوار سپاه در سرتل و احداث لندفیل سایت پسماند شهرداری بندر بوشهر را از دیگر پروژههای پیشبینیشده عنوان کرد.
توسعه متوازن زیرساختها
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تاکید کرد: اجرای این مجموعه پروژهها بخشی از برنامه مدیریت شهری برای توسعه متوازن زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و تلاش میشود با اجرای آنها، مشکلات موجود در حوزه معابر، ترافیک، فضای سبز، خدمات شهری و ساماندهی محیط شهری کاهش یابد.
زندینیا خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای شهری و اجرای پروژههای عمرانی زمانی اثربخش خواهد بود که به صورت مستمر و متناسب با نیازهای محلات دنبال شود و شورای اسلامی شهر و شهرداری بوشهر در این مسیر بر تسریع در اجرای طرحها و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان تاکید دارند.
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