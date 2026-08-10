به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عالمی آرانی، رئیس این اتاق در پنجمین جلسه کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف بند خ ماده ۷۱ قانون هفتم پیشرفت که در وزارت جهاد کشاورزی و با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار شد، گفت: صدور شناسنامه واحدهای بهرهبرداری برای تمام گلخانههای کشور و فرآیند صدور شناسنامه محصولات گلخانهای در سامانه یکتای وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب دستورالعمل فنی و فرآیند اجرایی بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز شده است.
وی افزود: تمام گلخانههای کشور دارای شناسنامه واحد بهرهبرداری خواهند شد و میتوانند به راحتی پس از دریافت شناسنامه واحد بهرهبرداری نسبت به اخذ شناسنامه محصول خود اقدام کنند.
عالمی آرانی با اشاره به اینکه بر اساس بند خ ماده ۷۱ قانون هفتم توسعه، تمام واحدها باید دارای شناسنامه باشند تا بتوانند شناسنامه محصول بگیرند، گفت: اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، روند خیلی آسانی را برای کلیه بهرهبرداران این حوزه در نظر گرفته تا بتوانند به راحتی شناسنامه واحد بهرهبرداری خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه گلخانهداران برای دریافت شناسنامه محصول باید شناسنامه واحد بهرهبرداری داشته باشند، تصریح کرد: گلخانهداران میتوانند با مراجعه به سامانه یکتا و تکمیل اطلاعات موجود در پروانه بهرهبرداری خود برای دریافت شناسنامه محصول اقدام کنند و پس از دریافت آن راه دریافت گواهی محصول و صادرات آن هموارتر خواهد شد.
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