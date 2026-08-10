به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خانمحمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در جلسه ستاد اربعین این سازمان، برپایی موکب «فرشتههای آسمانی میناب» در عمود ۱۶۸ نجف اشرف و موکب کربلای معلی را اتفاقی بزرگ و فراتر از یک اقدام خدماتی دانست و گفت:این حرکت با هدف ترویج گفتمان مدرسهسازی، معرفی فرهنگ مشارکت مردم ایران در ساخت مدارس و پیوند زدن مدرسهسازی با فرهنگ عاشورا و خدمت به زائران شکل گرفت و باید آن را آغاز یک مسیر تازه تلقی کنیم.
وی افزود:اربعین امسال برای خانواده بزرگ مدرسهسازی کشور تنها یک حضور و خدمترسانی نبود؛ بلکه فرصتی بود تا پیام مدرسهسازی و فرهنگ مشارکت مردمی در فضایی فراتر از مرزهای ایران روایت شود و نشان دهیم که مدرسهسازی میتواند زبان مشترک ملتها برای ساختن آینده فرزندان باشد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با قدردانی از همه مدیران، عوامل اجرایی و خادمان این حرکت، از همراهی مردم عراق بهعنوان یکی از جلوههای کمنظیر این تجربه یاد کرد و گفت:محبت و همراهی برادران و خواهران عراقی در این مسیر، سرمایهای ارزشمند بود و نشان داد فرهنگ خدمت به زائران و محبت به اهلبیت(ع) مرز نمیشناسد.
خانمحمدی همچنین از رهنمودها و راهبری وزیر آموزش و پرورش در مسیر اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت:حمایت و همراهی جامعه خیرین مدرسهساز و خیرین گرانقدر نیز نقش مهمی در شکلگیری و موفقیت این حرکت داشت و باید از این سرمایه اجتماعی ارزشمند صمیمانه تقدیر کرد.
وی با تأکید بر اینکه «پایان عملیات اربعین امسال، پایان این مسیر نیست»، تصریح کرد :عملیات اربعین امسال تمام شد، اما یک آغاز بزرگ شکل گرفت. از امروز باید برای اربعین سال آینده برنامهریزی کنیم و با تجربهای که به دست آوردهایم، حضور خود را هدفمندتر، منسجمتر و پررنگتر کنیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن قدردانی از عملکرد کمیتههای ستاد اربعین، بر ضرورت تدوین برنامهای قویتر برای سال آینده تأکید کرد و گفت:باید از هماکنون برنامهریزی برای سال آینده را آغاز کنیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، یک حرکت اثرگذارتر و گستردهتر را رقم بزنیم.
خانمحمدی همچنین فعالیتهای فرهنگی انجامشده در اربعین امسال را قابل توجه دانست و اظهار کرد:اقدامات فرهنگی بسیار خوبی انجام شد و اقلام و محصولات ارزشمند و اثرگذاری تولید شد که ظرفیت بالایی برای معرفی فرهنگ مدرسهسازی و مشارکت خیرین دارد.
وی افزود:این تولیدات و روایت فرهنگی، فقط مربوط به ایام اربعین نیست؛ بلکه میتواند در ادامه مسیر نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و به ما کمک کند تا گفتمان مدرسهسازی را بیش از گذشته به جامعه معرفی کنیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تأکید کرد:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت درست از مدرسهسازی هستیم؛ روایتی که نشان دهد مدرسه فقط یک ساختمان نیست، بلکه ساختن آینده، امید و هویت فرزندان ایران است و اربعین امسال نشان داد میتوان این پیام را در بستری عمیقاً فرهنگی و انسانی به مخاطبان بیشتری منتقل کرد.
خانمحمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت ثبت و روایت این تجربه ارزشمند، خواستار تهیه گزارشهای دقیق، مستندات جامع و روایتهای تصویری و محتوایی مناسب از مجموعه اقدامات انجامشده در اربعین شد و گفت:باید این تجربه بهدرستی ثبت و مستندسازی شود تا ضمن بهرهگیری از نقاط قوت و درسآموختههای امسال، بتوان از این سرمایه ارزشمند برای برنامهریزی قویتر و هدفمندتر در سال آینده استفاده کرد.
وی تأکید کرد:مستندات و تولیدات فرهنگی تهیهشده باید بهگونهای باشد که بتواند روایتگر حضور خانواده بزرگ مدرسهسازی در اربعین و نقش آن در توسعه گفتمان مدرسهسازی باشد و این حرکت ارزشمند را برای آیندگان ماندگار کند.
در ادامه این نشست، مسئولان کمیتههای مختلف ستاد اربعین گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند و ضمن بررسی نقاط قوت و تجربههای بهدستآمده، بر استمرار فعالیتهای فرهنگی و مردمی و تقویت برنامهریزی برای اربعین سال آینده تأکید شد.
در این گزارشها، ابعاد مختلف خدماترسانی به زائران، فعالیتهای فرهنگی، مشارکت گروههای مردمی و خیرین و نحوه هماهنگی میان استانها و ستاد مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما