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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

روایت درست از مدرسه‌سازی، آغاز مسیری تازه برای جهانی‌شدن است

روایت درست از مدرسه‌سازی، آغاز مسیری تازه برای جهانی‌شدن است

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت درست از مدرسه‌سازی هستیم؛ روایتی که نشان دهد مدرسه فقط یک ساختمان نیست، بلکه ساختن آینده فرزندان ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در جلسه ستاد اربعین این سازمان، برپایی موکب «فرشته‌های آسمانی میناب» در عمود ۱۶۸ نجف اشرف و موکب کربلای معلی را اتفاقی بزرگ و فراتر از یک اقدام خدماتی دانست و گفت:این حرکت با هدف ترویج گفتمان مدرسه‌سازی، معرفی فرهنگ مشارکت مردم ایران در ساخت مدارس و پیوند زدن مدرسه‌سازی با فرهنگ عاشورا و خدمت به زائران شکل گرفت و باید آن را آغاز یک مسیر تازه تلقی کنیم.

وی افزود:اربعین امسال برای خانواده بزرگ مدرسه‌سازی کشور تنها یک حضور و خدمت‌رسانی نبود؛ بلکه فرصتی بود تا پیام مدرسه‌سازی و فرهنگ مشارکت مردمی در فضایی فراتر از مرزهای ایران روایت شود و نشان دهیم که مدرسه‌سازی می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها برای ساختن آینده فرزندان باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با قدردانی از همه مدیران، عوامل اجرایی و خادمان این حرکت، از همراهی مردم عراق به‌عنوان یکی از جلوه‌های کم‌نظیر این تجربه یاد کرد و گفت:محبت و همراهی برادران و خواهران عراقی در این مسیر، سرمایه‌ای ارزشمند بود و نشان داد فرهنگ خدمت به زائران و محبت به اهل‌بیت(ع) مرز نمی‌شناسد.

خان‌محمدی همچنین از رهنمودها و راهبری وزیر آموزش و پرورش در مسیر اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت:حمایت و همراهی جامعه خیرین مدرسه‌ساز و خیرین گرانقدر نیز نقش مهمی در شکل‌گیری و موفقیت این حرکت داشت و باید از این سرمایه اجتماعی ارزشمند صمیمانه تقدیر کرد.

وی با تأکید بر اینکه «پایان عملیات اربعین امسال، پایان این مسیر نیست»، تصریح کرد :عملیات اربعین امسال تمام شد، اما یک آغاز بزرگ شکل گرفت. از امروز باید برای اربعین سال آینده برنامه‌ریزی کنیم و با تجربه‌ای که به دست آورده‌ایم، حضور خود را هدفمندتر، منسجم‌تر و پررنگ‌تر کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن قدردانی از عملکرد کمیته‌های ستاد اربعین، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای قوی‌تر برای سال آینده تأکید کرد و گفت:باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای سال آینده را آغاز کنیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، یک حرکت اثرگذارتر و گسترده‌تر را رقم بزنیم.

خان‌محمدی همچنین فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در اربعین امسال را قابل توجه دانست و اظهار کرد:اقدامات فرهنگی بسیار خوبی انجام شد و اقلام و محصولات ارزشمند و اثرگذاری تولید شد که ظرفیت بالایی برای معرفی فرهنگ مدرسه‌سازی و مشارکت خیرین دارد.

وی افزود:این تولیدات و روایت فرهنگی، فقط مربوط به ایام اربعین نیست؛ بلکه می‌تواند در ادامه مسیر نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و به ما کمک کند تا گفتمان مدرسه‌سازی را بیش از گذشته به جامعه معرفی کنیم.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور تأکید کرد:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت درست از مدرسه‌سازی هستیم؛ روایتی که نشان دهد مدرسه فقط یک ساختمان نیست، بلکه ساختن آینده، امید و هویت فرزندان ایران است و اربعین امسال نشان داد می‌توان این پیام را در بستری عمیقاً فرهنگی و انسانی به مخاطبان بیشتری منتقل کرد.

خان‌محمدی در ادامه با تأکید بر اهمیت ثبت و روایت این تجربه ارزشمند، خواستار تهیه گزارش‌های دقیق، مستندات جامع و روایت‌های تصویری و محتوایی مناسب از مجموعه اقدامات انجام‌شده در اربعین شد و گفت:باید این تجربه به‌درستی ثبت و مستندسازی شود تا ضمن بهره‌گیری از نقاط قوت و درس‌آموخته‌های امسال، بتوان از این سرمایه ارزشمند برای برنامه‌ریزی قوی‌تر و هدفمندتر در سال آینده استفاده کرد.

وی تأکید کرد:مستندات و تولیدات فرهنگی تهیه‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند روایتگر حضور خانواده بزرگ مدرسه‌سازی در اربعین و نقش آن در توسعه گفتمان مدرسه‌سازی باشد و این حرکت ارزشمند را برای آیندگان ماندگار کند.

در ادامه این نشست، مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد اربعین گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند و ضمن بررسی نقاط قوت و تجربه‌های به‌دست‌آمده، بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی و مردمی و تقویت برنامه‌ریزی برای اربعین سال آینده تأکید شد.

در این گزارش‌ها، ابعاد مختلف خدمات‌رسانی به زائران، فعالیت‌های فرهنگی، مشارکت گروه‌های مردمی و خیرین و نحوه هماهنگی میان استان‌ها و ستاد مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6912736
زهرا ناری

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