به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان چهارشنبه به مناسبت اعیاد شعبانیه در جمع مردم و بسیجیان دامغان در محل سپاه ناحیه دامغان، وفای به عهد را یکی از نشانه های تقوا و یکی از اصول و پایه‌های با اهمیت اخلاقی دانست و اظهار داشت: در قرآن و روایات و سخنان پیشوایان دین، بر آن تأکید شده است.

وی به فرموده‌ای از حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) فرموده اند "همانا عهد و پیمان‌ها گردن‌بندهایی در گردن‌ها هستند تا روز قیامت، کسی که آن را به پا دارد، خداوند او را به (هدفش) می‌رساند و کسی که آن را بشکند خداوند او را به خودش وا می‌گذارد".

امام جمعه موقت دامغان تصریح کرد: وفای به عهد و پیمانی که با دیگران می‌بندیم، از دستورات اخلاقی مؤکّد در اسلام است تا جایی که سهل‌انگاری در آن، از آسیب‌های بزرگ اخلاقی شمرده شده و بی‌وفایی به میثاق‌های مردم به تنهایی می‌تواند ارتباط انسان را با خداوند متعال بر هم بزند تا آن‌جا که راه دیدار امام را بر انسان مسدود سازد.

رستمیان تأکید کرد: باید نسبت به بندگان خداوند و مراعات حق و حقوق آن‌ها، قول و قرار و وقت‌ آن‌ها دقّت کرده و مراعات آن را داشته باشیم.

وی خود و بسیجیان را به تقوا سفارش کرد و گفت: ماه شعبان ماه توجه و بازگشت به فطرت توحیدی است که استغفار در این ماه زیاد وارد شده است تا برای حضور در میهمانی پروردگار عالم در ماه رمضان آماده شویم و این ماه را در پاکی درک می‌کنیم.

امام جمعه موقت دامغان، همچنین به بحث حجاب و عفاف پرداخت و گفت: عفاف بحثی است که متدینین ما را در جامعه نگران می‌کند و در معابر عمومی، وضعیت عفاف و حجاب چهره خوبی را نشان نمی‌دهد.

رستمیان به مناسبت اعیاد شعبانیه خاطرنشان کرد: روز پاسدار و جانباز یک پیام دارد آن هم احیاء فرهنگ ایثار و فداکاری است که انسان همه هستی خود را در گرو راه دین گذاشته و امیدواریم که جوانان ما از این افراد الهام و الگو بگیرند و این روحیه را در خود احیا کنند.

وی در پایان با بیان اینکه مردم انتظاراتی از قوه قضائیه دارند گفت: در جامعه اسلامی هر کس احساس کرد که می‌خواهد به او ظلم شود باید به قوه قضائیه مراجعه کند و فقط این سازمان است که می تواند مشکلات آنها را حل کند.