مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در شهرستان کنگاور مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از مردم نوع‌دوست و نیک‌اندیش این شهرستان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی برگزار می‌شود و از شهروندان کنگاوری دعوت می‌کنیم با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین ذخایر خونی استان و کمک به بیماران سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون گفت: اهدای خون یکی از ارزشمندترین اقدامات انسان‌دوستانه است که می‌تواند در درمان بیماران و نجات جان انسان‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

میرزاده خاطرنشان کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان انتقال خون مجاور بیمارستان شهید چمران شهرستان کنگاور مستقر خواهد بود.

وی از مردم شریف کنگاور خواست با مراجعه به محل استقرار تیم سیار اهدای خون، ضمن مشارکت در این اقدام خیرخواهانه، به تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: هر اهدای خون می‌تواند هدیه‌ای از جنس زندگی برای یک بیمار باشد و حضور مردم در این برنامه، گامی ارزشمند برای کمک به بیماران نیازمند و نجات جان انسان‌ها خواهد بود.