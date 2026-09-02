به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد شامگاه سه‌شنبه در حاشیه نشست فرمانداری بابل با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره آثار زیست‌محیطی نیروگاه شناور اظهار کرد: نگرانی درباره احتمال آسیب به اکوسیستم و گونه‌های زیست‌محیطی قابل درک است، اما ماهیت این نیروگاه به گونه‌ای است که در صورت مشاهده آثار نامطلوب، امکان جمع‌آوری و انتقال آن وجود دارد.

معاون وزیر نیرو افزود: اگر پس از راه‌اندازی مشخص شود که فعالیت نیروگاه می‌تواند گونه‌های زیست‌محیطی یا پوشش گیاهی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، امکان جابه‌جایی آن وجود دارد و این طرح به شکلی نیست که با تخریب زمین یا ایجاد آلودگی دائمی، شرایط غیرقابل بازگشت برای محیط زیست ایجاد کند.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه باید با رعایت الزامات زیست‌محیطی و در چارچوب توسعه پایدار انجام شود و دغدغه‌های کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست نیز باید در روند اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد.

اله‌داد با اشاره به ظرفیت نیروگاه شناور گفت: در منطقه‌ای مانند مازندران که از ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی ارزشمندی برخوردار است، احداث نیروگاه‌های بزرگ حرارتی گزینه مطلوبی نیست و باید برای جبران کسری تولید برق از راهکارهایی استفاده کرد که آسیب کمتری به محیط پیرامون وارد کند.

انرژی‌های تجدیدپذیر راهکاری برای جبران کسری برق

معاون وزیر نیرو ادامه داد: کشور با کسری تولید برق مواجه است و از سوی دیگر محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز یکی از چالش‌های صنعت برق محسوب می‌شود؛ بنابراین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از این ناترازی را جبران کند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌هایی که در تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها وجود دارد، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر یک گزینه قابل اتکا برای افزایش تولید برق است.

اله‌داد نیروگاه شناور را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و گفت: این پروژه می‌تواند به عنوان یک تجربه قابل استفاده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سایر مناطق مطرح شود، به‌ویژه در مناطقی که حفظ اراضی و منابع طبیعی اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه ارزیابی آثار زیست‌محیطی باید بر مبنای مقایسه واقعی گزینه‌های مختلف انجام شود، اظهار کرد: برای بررسی میزان آلایندگی، باید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با نیروگاه‌های حرارتی گازسوز، مازوت‌سوز یا گازوئیل‌سوز مقایسه کرد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق، نزدیک به ۹۰۰ گرم آلاینده وارد هوا می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان آثار زیست‌محیطی آنها را با یک نیروگاه تجدیدپذیر مقایسه کرد.

اله‌داد ادامه داد: در پروژه مورد نظر حدود ۱.۲ مگاوات برق تولید خواهد شد و اگر قرار بود همین ظرفیت از طریق یک نیروگاه حرارتی تأمین شود، حجم قابل توجهی آلاینده در طول سال وارد هوا می‌شد که میزان آن می‌تواند به چند میلیون کیلوگرم برسد.

وی افزود: بنابراین هنگام تصمیم‌گیری درباره روش تولید برق، باید مجموع آثار زیست‌محیطی، مصرف سوخت و میزان آلایندگی هر گزینه مورد توجه قرار گیرد.

کاهش محدودیت‌های برق با مدیریت مصرف

معاون وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: تعداد دفعات قطع و وصل برق برای اعمال محدودیت‌ها نسبت به سال گذشته به حدود یک‌چهارم کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۶ درصد افزایش داشت، اما در سال گذشته توانستیم حدود سه درصد از مصرف را کاهش دهیم و امسال نیز کاهش سه درصدی دیگری در میزان تقاضا محقق شده است.

اله‌داد با بیان اینکه ادامه روند کاهش مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تری است، اظهار کرد: هرچه جلوتر می‌رویم مدیریت بار دشوارتر می‌شود، زیرا از یک طرف تقاضای مصرف برق در حال افزایش است و از طرف دیگر باید میزان مصرف موجود را نیز کنترل کنیم.

وی یکی از عوامل افزایش بار در برخی مناطق را مصرف‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: در مناطق خشک‌نشین، سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطقی که برخی مصارف بدون کنتور انجام می‌شود، فشار بیشتری به شبکه برق وارد شده است.

جمع‌آوری بیش از ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در مازندران

معاون وزیر نیرو با اشاره به برخورد با مصرف غیرمجاز برق در استان مازندران گفت: در حدود پنج ماه گذشته با اجرای اقدامات گسترده و ضربتی، بیش از ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز و بدون کنتور در استان جمع‌آوری شده است.

وی افزود: بخشی از این موارد می‌تواند از مسیر قانونی ساماندهی شود و در حال حاضر ظرفیت لازم برای واگذاری انشعاب و نصب کنتور وجود دارد.

اله‌داد تصریح کرد: مصرف‌کنندگانی که شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند با همکاری شرکت‌های توزیع برق نسبت به قانونی کردن انشعاب خود اقدام کنند تا برق مورد نیاز آنها از مسیر قانونی و با نصب کنتور تأمین شود.

وی تأکید کرد: این اقدام در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت، به‌خصوص اینکه احتمال محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها می‌تواند اهمیت مدیریت مصرف و جلوگیری از مصارف غیرمجاز را افزایش دهد.

برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز

معاون وزیر نیرو همچنین استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را یکی از عوامل افزایش بار شبکه عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق، نصب دستگاه‌های استخراج رمزارز بدون مجوز و استفاده غیرقانونی از برق، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است.

اله‌داد از مردم خواست در صورت اطلاع از موارد استفاده غیرمجاز از برق یا فعالیت دستگاه‌های استخراج غیرقانونی رمزارز، موضوع را به مسئولان صنعت برق اطلاع دهند.

وی شماره ۳۶۱۲۱ را مسیر اعلام گزارش‌های مربوط به موارد غیرمجاز اعلام کرد و گفت: همکاری مردم در شناسایی این موارد می‌تواند به مدیریت بهتر شبکه و تأمین پایدار برق کمک کند.

معاون وزیر نیرو در پایان تأکید کرد: همزمان با توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، مدیریت مصرف، مقابله با مصارف غیرمجاز و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود نیز باید دنبال شود تا صنعت برق بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.