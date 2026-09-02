به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که تشدید اوضاع نامطلوب بهداشتی و انسانی در نوار غزه با نزدیک شدن فصل سرما در سایه نبود امکانات معیشتی لازم باعث می شود شرایط هر چه بیشتر رو به وخامت بگذارد.

این سازمان اضافه کرد که شرایط زندگی در چادرهای پر جمعیت نوار غزه بسیار نامطلوب بوده و کمبود آب آشامیدنی همچنان یکی از معظل های ساکنان این باریکه است. آنها تاکنون نتوانسته ای به کمترین حد از نیازهای خود در خصوص آب آشامیدنی دست یابند.

سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: سطح آلودگی آب در نمونه های برداشت شده از نوار غزه در دوره میان ژانویه تا اوت گذشته سه برابر نمونه های گذشته بود. این آلودگی آب باعث افزایش اسهال های شدید در میان ساکنان نوار غزه می شود به طوری که در اوت گذشته 48 هزار مورد ثبت شده است.

این سازمان همچنین به نزدیک شدن فصل باران و زیر آب رفتن چادرهای آوارگان و همچنین نبود مواد غذایی و گسترش بیماری های واگیردار اشاره کرد.