اوقاف پیگیری قضایی موقوفه شهر گلسار را کلید زد

محمد مولایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اوقاف برای همکاری در برنامه‌های فرهنگی شهر کرج گفت: این مجموعه برای معرفی واقفان اثرگذار، امامزادگان و خدماتی که اوقاف و بقاع متبرکه به مردم ارائه می‌کنند، آمادگی کامل دارد.

وی افزود: در موضوع هفته فرهنگی یا روز فرهنگی کرج، اوقاف و امور خیریه استان البرز سراپا در خدمت است و از هر اقدامی که به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، موقوفات، واقفان اثرگذار و امامزادگان شهر کمک کند، استقبال می‌کنیم.

مدیرکل اوقاف البرز تأکید کرد: البته این همکاری باید در قالب تعامل دوطرفه باشد و ما انتظار داریم دستگاه‌های متولی نیز برای این همکاری و استفاده از ظرفیت اوقاف پیش‌قدم شوند.

مولایی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهر کرج بیان کرد: واقفان اثرگذاری مانند مرحوم فاتح و همچنین امامزادگان و بقاع متبرکه می‌توانند بخشی از هویت فرهنگی شهر کرج را معرفی کنند و اوقاف آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

اوقاف متولی موقوفه گلسار نیست

وی در ادامه درباره وضعیت موقوفه گلسار توضیح داد: در جلسه‌ای که داشتیم، گلسار با کوهسار اشتباه شد. موقوفه کوهسار در اختیار اوقاف است، اما گلسار در اختیار اوقاف نیست و دارای متولی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز ادامه داد: متولی این موقوفه فردی است که از سوی واقف تعیین شده و وکیل متولی نیز آقای کنگرلو است. بنابراین در این موضوع، وظیفه اوقاف نظارت بر عملکرد متولی است.

مولایی گفت: ما معتقدیم اگر فردی به عنوان متولی از سوی واقف تعیین شده است، این موضوع قابل احترام است، اما در کنار آن باید به وظایف خود نیز عمل کند و خدمات مورد انتظار واقف را به مردم ارائه دهد.

پیگیری حقوقی عملکرد متولی موقوفه

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره این موقوفه اظهار کرد: اگر متولی به وظایف خود عمل نکند و نسبت به انجام تکالیف قانونی و شرعی خود تمکین نداشته باشد، اوقاف موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز افزود: در همین راستا پرونده‌ای برای بررسی موضوع تشکیل شده و اقدامات لازم برای رسیدگی به عملکرد متولی در حال انجام است.

مولایی تصریح کرد: موضوع اصلی برای اوقاف این است که موقوفه در بهترین نقطه شهر قرار دارد و باید مشخص باشد که برای آبادانی و خدمت‌رسانی به مردم چه اقدامی در آن انجام شده است.

وی بیان کرد: اگر متولی به وظایف خود عمل کند، اوقاف نیز از انجام این وظایف حمایت می‌کند، اما اگر اقدامی صورت نگیرد، نمی‌توان نسبت به سرنوشت موقوفه بی‌تفاوت بود.

چند هزار منزل موقوفه در این محدوده وجود دارد

مولایی با اشاره به وضعیت موقوفات موجود در محدوده این موقوفه گفت: در این منطقه چند هزار منزل موقوفه وجود دارد که اوقاف از بسیاری از آنها درآمدی دریافت نمی‌کند.

وی افزود: این موضوع از یک جهت می‌تواند مثبت باشد، چراکه مردم از خدمات وقف بهره‌مند می‌شوند، اما از سوی دیگر باید توجه داشت که واقف با نیت مشخصی مال خود را وقف کرده است و باید بررسی شود این نیت چگونه و در چه مسیری اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز تأکید کرد: اصل موضوع برای ما اجرای نیت واقف و ارائه خدمت به مردم است و در این زمینه نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.