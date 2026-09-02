به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که این کشور در زمان مناسب به صورت قاطع به تصمیم آلمان مبنی بر بستن کنسولگری روسیه در شهر بن واکنش نشان خواهد داد.

پیشتر وزارت خارجه آلمان اعلام کرده بود که کنسولگری روسیه در شهر بن در واکنش به اقدامات مسکو در جنگ اوکراین بسته می شود.

برلین همچنین مسکو را به دست داشتن در کشف یک پهپاد حامل بمب انفجاری در فرودگاه لایپزیگ طی اوت گذشته متهم کرده است.

لازم به ذکر است روابط میان روسیه و آلمان به دلیل حمایت های تمام قد برلین از اوکراین و تحریم ها علیه مسکو شاهد تنش های شدیدی بوده است.