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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

ربیعی خبرداد:

کسب جایزه دوم طب اعتیاد "ایزاما" توسط بهزیستی استان مرکزی

کسب جایزه دوم طب اعتیاد "ایزاما" توسط بهزیستی استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از کسب جایزه دوم طب اعتیاد ایزاما توسط این سازمان در ششمین کنگره سالانه اعتیاد خبر داد.

رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ششمین کنگره سالانه اعتیاد با موضوع پایه‌های زیستی اعتیاد مقاله آسیه رضایی کارشناس پیشگیری بهزیستی دلیجان  با عنوان "مطالعه کیفی اختلالات خواب در بیماران مصرف‌کننده مواد افیونی (کراک)" موفق به دریافت جایزه دوم ایزاما شد.

وی افزود:  این همایش در دو بخش پزشکی و روانشناسی به میزبانی دانشگاه تهران و مشارکت بهزیستی کشور برگزار شد که جایزه دوم ایزاما به این استان اختصاص یافت.

وی گفت: برگزاری کنگره و نشست‌های علمی نقش بسیار مؤثری در ارائه راهکارهای مقابله با این پدیده شوم دارد که باید بیش از این مورد توجه مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.

کد مطلب 1638318

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