به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسنپور در نشست رئیس کل دادگستری و شورای معاونین دادگستری استان یزد با استاندار و معاونان استانداری، ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت، اظهار کرد: تقارن این دو مناسبت را باید به فال نیک گرفت و آن را فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و همکاری میان مسئولان دانست.
وی با اشاره به فلسفه نامگذاری هفته دولت و هفته قوه قضاییه به مناسبت شهادت جمعی از مسئولان و دولتمردان کشور افزود: اینکه مناسبتهایی همچون هفته دولت و هفته قوه قضاییه با یاد و نام شهدای خدمت و مسئولان نظام آغاز میشود، صرفاً یک نامگذاری نیست، بلکه میتواند الگویی برای مسئولان و دولتمردان در مسیر خدمتگزاری باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ادامه داد: این مناسبتها به ما یادآوری میکند که هدفگذاری مسئولان باید فراتر از امور اداری و روزمره و در مسیر تقرب الهی و خدمت صادقانه به مردم باشد و شهادت، عالیترین مرتبهای است که میتواند برای یک خدمتگزار نظام به عنوان مقصد معنوی ترسیم شود.
حسنپور با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریت استان با دستگاه قضایی گفت: در سال جاری برای نشان دادن وحدت، همگرایی و همافزایی بیشتر میان دستگاهها، دبیرخانه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ستادهای مرتبط با مسائل اقتصادی تشکیل شد تا ضمن تسریع در رسیدگی به موضوعات اقتصادی، همکاری و وحدت میان دستگاههای مسئول نیز در عمل تقویت شود.
دادستان یزد همچنین از همکاری معاونتهای اقتصادی، عمرانی، منابع انسانی و امنیتی و سایر مسئولان مرتبط در کمیسیونها و کمیتههای تخصصی از جمله کمیسیونها و کمیتههای موضوع ماده ۱۱ قدردانی کرد و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و اجرایی در این حوزهها میتواند زمینه رفع موانع و تسریع در حل مسائل اقتصادی استان را فراهم کند.
حسنپور با اشاره به جایگاه شورای تأمین در هماهنگی میان دستگاههای مختلف اظهار کرد: شورای تأمین از ظرفیتهای مهم برای ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیتی برخوردار است و میتواند در تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و قضایی نقش مؤثری داشته باشد.
وی در پایان ضمن قدردانی از استاندار یزد و معاونان استانداری، اظهار کرد: حضور در جمع مدیران استان فرصتی برای خداقوت و قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت اجرایی بود و امیدواریم با استمرار این تعامل و همافزایی، همه مسئولان در مسیر خدمتگزاری به مردم و نظام جمهوری اسلامی موفق و مؤید باشند.
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