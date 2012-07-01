رضا رفیع طنزپرداز در ارتباط با جشنواره جوانه رادیو جوان به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی هر اقدامی که در جهت شناسایی استعدادهای مختلف در زمینه کارهای هنری انجام گیرد کاری مغتنم و و قابل حمایت و هدایت است. جشنواره جوانه نیز همانطور که از نام آن بر میآید نشان میدهد که سمت آن همین کشف و شناسایی استعدادهای برنامه سازی رادیویی است.
وی ادامه داد: بسیاری از جوانان به رادیو و چهرههای آن دسترسی ندارند و به دور از مراکز یا کانال های راه یابی به رادیو قرار دارند این جشنواره میتواند استعدادهای پراکنده و به اصطلاح من پَرکنده را شناسایی و سازماندهی کند. پراکنده از این لحاظ که در گستره ایران پخش هستند و پر کنده از این بابت که امکانات لازم را در اختیار ندارند.
رفیع با بیان اینکه جشنواره جوانه را میتوان از دو منظر بررسی کرد، اظهار کرد: ابتدا اینکه میتواند درجهت پرورش، بالندگی و رشد استعدادهای جوان باشد و دوم آنکه باعث پویایی بیشتر رادیو خواهد شد.
این طنزپرداز با تأکید بر اینکه اکنون در زمینه شناسایی استعدادها با معضل روبرو هستیم، افزود: من اصطلاحی دارم که در آن می گویم کشف، شناسایی و خنثی سازی استعدادهای جوان! چرا که ما همواره در مرحله کشف و شناسایی موفق هستیم اما در مرحله سوم که جذب، حمایت و هدایت است موفق کار نمیکنیم و این استعدادها را یله و رها میگذاریم اما جشنواره جوانه در صدد این است که مرحله سوم که جذب استعدادهای جوان است را جامه عمل بپوشاند و به عبارتی جوانه جامه تحقق بپوشد و در عرصه برنامه سازی رادیویی و به طور اخص در زمینه نویسندگی نیز موفق باشد. نویسندگی و موضوع متن نویسی دررادیو خیلی مهم است.
وی در ارتباط با جایگاه طنز در رادیو گفت: طنز در رادیو را میتوان از دو ساحت بررسی کد از یک طرف همه برنامه سازان در رادیو و تلویزیون علاقمند به ساخت برنامههای طنز هستند یعنی ابراز علاقه به ساخت کارهای طنز وجود دارد اما در عمل برنامههایی که ساخته میشود با طرحهای اولیهای که بر روی کاغذ آمده است فاصله دارد. این نشان میدهد که نیاز به برنامه ریزی و کار کارشناسی شده در این حوزه وجود دارد.
رفیع تصریح کرد: برای کار فاخر طنز در رادیو نیاز به برنامه ریزی منسجمی وجود دارد تا در برنامههای مختلف تفاوت بین لطیفه و مطایبه و هجو و حد و مرز بین آنها روشن شود. بداهه گویی خصلتی است که در ذات من وجود دارد در واقع این کار یکی از شیوهها و شگردهای طنز پردازی به شمار میآید و در کارهای طنز شفاهی، حضوری و کلامی باعث جذابیت طنز میشود و در واقع میتوان گفت بداهه گویی در طنز یک کار سهل و ممتنع است.
وی در ارتباط با بداهه گویی افزود: شاید در نگاه اول بداهه گویی کار راحتی به نظر برسد اما انتقال سریع السیر مفهوم و در چارچوب بودن آن با معیار و ملاک و ضابطه است که به آن معنا میدهد در غیر این صورت کار لوث و لوس میشود. اگر بداهه گویی در ارتباط با محتوای یک بحث باشد باید به متن توجه ویژهای شود و اگر با خود کلمهای قرار است شوخی شود باید مترادفات آن را در ذهن داشته باشی.
این طنزپرداز در پاسخ به این سوال که بداههای برای رادیو جوان بگویید، گفت: آرزو بر رادیو جوان عیب نیست و امیدوارم جوانه جزء آرزوهای خوب رادیو جوان باشد که نه تنها عیب نیست بلکه استعدادهای نوین بیشتری را نیز کشف میکند.
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