سرود"آمریکا آمریکا" به سفارش سید احمد خمینی ساخته شد

احمدعلی راغب آهنگساز سرود انقلابی"آمریکا آمریکا" که قرار است در نخستین جشنواره موسیقی ضدآمریکایی که طی امروز و فردا در محل لانه جاسوسی برگزار می شود مورد تقدیر قرار گیرد ، در خصوص کم و کیف ساخت این اثر موسیقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و هنوز جایگاه خودش را آنگونه که باید پیدا نکرده بود که جنگ شد. در آن زمان هرفردی به سهم خود در هر حرفه و جایگاهی که بود برای انقلاب و دفاع از میهن با توجه به بضاعت خود از جان مایه می گذاشت. از همین رو من هم به سهم خودم به عنوان یک هنرمند رسالتی داشتم و باید دین خودم را نسبت با هنر خودم و آوای دلنشین موسیقی ایران به سرزمین خودم ادا می کردم.

"شهیدمطهری" آغازگر ساخت سرود"آمریکا آمریکا"

وی در ادامه افزود: در آن دوران سرود "شهید مطهری" را برای صدای محمد گلریز با شعری از حمید سبزواری ساخته بودم و برای تقدیم این قطعه به اتفاق دوستان و همچنین مجید حدادعادل مدیر وقت رادیو خدمت حضرت امام (ره) برای دیدار ایشان رفتیم. حضرت امام و حاج آقا سید احمد خمینی زمانی که این سرود را شنیدند عوامل ساخت این سرود را مورد تقدیر قرار دادند . پس از آن حاج آقا سید احمد خمینی خطاب به ما گفتند که یکی از مشکلات انقلاب آمریکا است و می خواهیم با این کشور قطع ارتباط کنیم و بعد سئوال کردند که آیا می شود موضوعاتی از این دست را دستمایه ساخت موسیقی قرار داد یا خیر؟

راغب در ادامه افزود: برای پاسخ به این سئوال تصمیم گرفتیم از طریق موسیقی پیام قطع ارتباط با آمریکا را به دنیا صادر کنیم. از همین رو حمید سبزواری کلام این موسیقی را در مدت 10 روز سرود. بعد کلام را به من داد و من هم برای اینکه اهمیت این موضوع و سلامت کلام در سرود حفظ شود موسیقی سرود "آمریکا امریکا" را برای ارکستر سمفونیک تهران نوشتم. پس از پایان نگارش موسیقی این سرود، دنبال صدایی کوبنده و شایسته فضای این سرود گشتم تا اینکه به آقای اسفندیار قره باغی رسیدم ایشان صدایی "باس" دارد و خواننده توانایی هستند که دست آخر با ایشان برای خواندن آواز این سرود به توافق رسیدیم.

این آهنگساز سرود انقلابی "آمریکا آمریکا" در ادامه افزود: پس از انتخاب نهایی آقای قره باغی کار را در استودیو شماره 8 رادیو در میدان ارگ پانزده خرداد آغاز کردیم پس از اینکه کار به پایان رسید اثر را از طریق مجید حدادعادل به سمع حاج آقا سید احمد خمینی برسانم و پس از تایید حاج آقا این سرود برای عموم مردم صادر شد . این سرود یکی از کوبنده ترین قطعات موسیقی است که اعتراض و خشم ایرانیان نسبت به آمریکا در آن بیان شده است.

باید سرودی با مضمون مرگ بر اسرائیل ساخته شود

احمدعلی راغب در ادامه صحبت های خود با اشاره به وظایف یک هنرمند در برابر جریان حاکم در اجتماع گفت: به اعتقادمن یک هنرمند رسالتی دارد که باید هم سو و هم جهت با تفکر حاکم در جامعه خود پیش رود به همین دلیل در مقابل اتفاق هایی که رخ می دهد نمی تواند ساکت بنشیند و دست روی دست یکدیگر بگذارد و دم برنیاورد؛ از همین رو به همه جوانان توصیه می کنم که در راه اهداف انقلاب قدم های راسخ بگذارند چراکه در شرایط فعلی نیاز به ساخته شدن سرود دیگری برضد آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد. چراکه پس از گذشت این همه سال هنوز هم از آمریکا لطمه می خوریم.

وی در ادامه پاسخ به این سئوال که آیا اگر به گذشته برگردد بارهم این سرود را خواهد ساخت یا خیر؟ گفت: قطعا باردیگر این سرود را آهنگسازی خواهم کرد اما معتقدم در شرایط حاضر جوان ها باید پا به این میدان بگذارند و از ایده های جوان خود برای مبارزه فرهنگی با دشمنان سرزمین شان بهره بگیرند. به اعتقادمن در شرایط فعلی نیاز هست که سرود مرگ بر اسرائیل نیز ساخته شود. البته نباید فراموش کرد که سرودهایی که در زمان امروز باید ساخته شود براساس تفکر و سلیقه جوان های امروزی باید شکل بگیرد به این معنا که ذهنیت قالب جوان امروز بر اساس موسیقی پاپ و موسیقی الکترونیک شکل گرفته است و باید برای این ساختار موسیقایی اشعار انقلابی سرود.

احمد علی راغب آهنگساز سرود انقلابی "آمریکا آمریکا" در پایان صحبت های خود با اشاره به نقش دفتر مطالعات جبهه فرهنگی در تداوم فعالیت های فرهنگی و انقلابی گفت: برگزاری چنین جشنواره های حسن های بسیاری دارد در درجه نخست اینکه در جهت ارتقاء آثار کمی و کیفی موضوعی بسیار مفید و ارزشمند است و می تواند چهره ها و سبک های مختلف موسیقایی را به جامعه معرفی کند. ضمن اینکه بستری برای تداوم فعالیت هایی از این دست ایجاد می کند.