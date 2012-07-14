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۲۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

جولایی خبرداد:

عدم استقبال بانوان از سالن های ورزشی/سازماندهی سه هزار ورزشکار زن در مریوان

عدم استقبال بانوان از سالن های ورزشی/سازماندهی سه هزار ورزشکار زن در مریوان

مریوان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مریوان گفت: میزان حضور بانوان برای استفاده از امکانات ورزشی در شهرستان مریوان اندک است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه روز گذشته در جریان دیدار جمعی از بانوان فعال با نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زنان ورزشکار مریوانی به سالن های ورزشی این شهرستان کاملا بی توجه هستند و در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند.

وی با اشاره به تنوع رشته های ورزشی در این شهرستان افزود: در شهرستان مریوان بیش از سه هزار ورزشکار زن وجود دارد که اکثریت آنان در قالب کوه پیمایی، پیاده روی و دو ورزش کرده و از دیگر رشته های ورزشی که در سالن های ورزشی اجرا می شود استقبال نمی کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مریوان به برگزاری ورزش های همگانی در شهرستان های دیگر کشور اشاره کرد و ادامه داد: برای برگزاری ورزش های همگانی اختصاص دادن زمین و جایگاه ورزشی از سوی شهرداری لازم است اما متاسفانه شهرداری مریوان تاکنون هیچگونه همکاری در این رابطه نداشته است.

جولایی یادآور شد: در سطح شهرستان مریوان 22 هیئت ورزشی بانوان در قالب رشته های ورزشی والیبال، بسکتبال و دو میدانی فعالیت می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از مشکلات ورزش زنان نبود فرهنگ جامع ورزشی در بین خانواده ها است، گفت: آموزش و پروش شهرستان مریوان می تواند با برگزاری سمینارهای آموزشی برای خانواده دانش آموزان به تقویت این فرهنگ کمک کرده و فرهنگ ورزش کردن را در بین خانواده ها ارتقا بخشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان مریوان در پایان اظهار داشت: در هیچ کدام از روستاهای شهرستان مریوان سالن سرپوشیده وجود ندارد و روستاییان به خصوص بانوان برای برگزاری رشته های مختلف ورزش با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند که مسئولان ذیربط باید برای این رفع این مشکل چاره ای بیندیشند. 

کد مطلب 1649307

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