عدم استقبال بانوان از سالن های ورزشی/سازماندهی سه هزار ورزشکار زن در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی شامگاه روز گذشته در جریان دیدار جمعی از بانوان فعال با نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زنان ورزشکار مریوانی به سالن های ورزشی این شهرستان کاملا بی توجه هستند و در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند.

وی با اشاره به تنوع رشته های ورزشی در این شهرستان افزود: در شهرستان مریوان بیش از سه هزار ورزشکار زن وجود دارد که اکثریت آنان در قالب کوه پیمایی، پیاده روی و دو ورزش کرده و از دیگر رشته های ورزشی که در سالن های ورزشی اجرا می شود استقبال نمی کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان مریوان به برگزاری ورزش های همگانی در شهرستان های دیگر کشور اشاره کرد و ادامه داد: برای برگزاری ورزش های همگانی اختصاص دادن زمین و جایگاه ورزشی از سوی شهرداری لازم است اما متاسفانه شهرداری مریوان تاکنون هیچگونه همکاری در این رابطه نداشته است.

جولایی یادآور شد: در سطح شهرستان مریوان 22 هیئت ورزشی بانوان در قالب رشته های ورزشی والیبال، بسکتبال و دو میدانی فعالیت می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از مشکلات ورزش زنان نبود فرهنگ جامع ورزشی در بین خانواده ها است، گفت: آموزش و پروش شهرستان مریوان می تواند با برگزاری سمینارهای آموزشی برای خانواده دانش آموزان به تقویت این فرهنگ کمک کرده و فرهنگ ورزش کردن را در بین خانواده ها ارتقا بخشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان مریوان در پایان اظهار داشت: در هیچ کدام از روستاهای شهرستان مریوان سالن سرپوشیده وجود ندارد و روستاییان به خصوص بانوان برای برگزاری رشته های مختلف ورزش با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند که مسئولان ذیربط باید برای این رفع این مشکل چاره ای بیندیشند.