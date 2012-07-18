واکسیناسیون دام عشایر رایگان شد/ مدیریت گردشگری دشت لار در دست عشایر

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت عشایر تهران گفت: تهران دارای بیش از سه هزار عشایر و 600 هزار راس دام است و این یعنی یک پتانسیل قابل توجه برای تولید و بالابردن ظرفیتهای دامی استان چرا که پایتخت 50 درصد مواد دامی خود را از دیگر استانها وارد می کند.

وی افزود: ما می توانیم با حفظ و ارتقاء زندگی جامعه عشایری و تولیدات دامی آنها در رفع نیازهای دامی و لبنی تهران شاهد رشد باشیم. در دو سفر ییلاقی و قشلاقی که هر ساله به مناطق عشایری دارم سعی می کنیم همراه با معاونین و مسئولان تمامی مشکلات عشایر را برطرف کنیم.

افزایش دام و اختیارات عشایر در غنی سازی مراتع

استاندار تهران اظهار داشت: عشایر منطقه لار و ورامین چند درخواست مشخص از استانداری داشتند که حفظ مناطق ییلاقی و قشلاقی از لحاظ صیانت از پوشش گیاهی و محیط زیست منطقه از مهمترین آنها بود. ما هم معتقدیم که باید اختیارات بیشتری به صاحبان دام ارائه شود تا در امر غنی سازی و مراقبت مراتع خود عشایر وارد شوند. در این سفر تصویب کردیم که در مدت یک ماه مطالعه ای صورت گیرد تا بتوانیم هم ظرفیت دام را افزایش داده و اختیارات بیشتری را برای حفظ مراتع به عشایر تفویض کنیم.

عشایر تهران مسلح شدند

رئیس شورای عشایر استان تهران با اشاره به اینکه ما نمی توانیم همیشه بخشی از مراتع را قرق کنیم و باید خود عشایر در حفظ مراتع وارد شوند در پاسخ به این پرسش که آیا عشایر مسلح شدند گفت: یکی از اقدامات مسلح شدن است که بسیج عشایر دو سال است که مسلح شدن عشایر را در دستور کار قرار داده که البته درخواستها برای مسلح شدن بیشتر شده هر چند در منطقه ییلاق و قشلاق مشکل نا امنی نداریم ولی در میان این دو منطقه در زمان کوچ سارق احشام داریم که به حداقل رسیده است.

تمدن اظهار داشت: از بین بردن لکه های مرتعی، جلوگیری از فرسایش خاک و... نیاز به آموزش دارد که آموزشها هم آغاز شده است.

عشایر مسئول ساماندهی گردشگران منطقه دشت لار شدند

استاندار تهران از هجوم گردشگران به مناطق سکونت عشایر خبر داد و افزود: این اختلاط موجب معذب بودن عشایر و گردشگران شده است که برای حل این مساله یک تشکلی اجتماعی (تعاونی) با حضور جوانان عشایر ایجاد کردیم تا ساماندهی بخشهایی از مناطق گردشگری لار را بر عهده بگیرند که با این اقدام هم منافع اقتصادی به همراه دارد و هم مانع از از بین رفتن طبیعت می شود.همچنین در جلسه ای که در دشت لار تشکیل شد مقرر شد مرزهای مراتع و مناطق حفاظت شده مشخص شود.

5 درصد نهاده های تهران تحویل عشایر می شود

تمدن در مورد تامین نهاده های دامی که یکی از خواسته های عشایر برای دامهایشان بود گفت: مقرر شده است 5 درصد از تمامی نهاده های دامی که با ارز مصوب وارد استان تهران می شود به تعاونیهای عشایر داده شده تا در انبارهای مخصوص نگهداری شود.

ایجاد دومین مرکز درمانی در دشت لار

استاندار تهران در خصوص وضعیت بهداشت و درمان عشایر تهران گفت: یک پایگاه بهداشت و درمان در لار داشتیم که احساس کردیم کافی نیست برای همین مصوب شد تا دومین پایگاه بهداشت و درمان در دشت لار ایجاد شود.

واکسیناسیون دامهای عشایر رایگان شد

تمدن از رایگان شدن مایه کوبی دامهای عشایر تهران خبر داد و افزود: پیش از این عشایر هزینه های زیادی را برای مایه کوبی و واکسیناسیون دامهای خود پرداخت می کردند که با اختصاص یارانه این امر رایگان شد.

ایجاد 4 پل ویژه احشام و عشایر دشت لار

استاندار تهران همچنین از ساخت 4 پل برای عبور و مرور احشام و عشایر دشت لار خبر داد و گفت: تا کنون دو پل ایجاد شده و دو پل دیگر در دست مطالعه برای ساخت قرار دارد.