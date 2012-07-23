اسفندیار مبتکر سرابی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است از شهرداری تهران مجوزی بگیریم تا بتوانیم برای مدت یک سال دیگر در ساختمان فعلی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان به کارمان ادامه بدهیم.

وی افزود: قرار فعلی ما با شهرداری بر این است که تا تحویل دادن ساختمانی جدید برای اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، با مجوز همین نهاد در ساختمان فعلی باقی بمانیم. ما درخواست خود را حدود دو هفته پیش ارسال کرده‌ایم و به نظرم مجوز اسکانمان تا سال آتی در ساختمان فعلی، ظرف همین روزها به دستمان برسد.

ساختمان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه سال جاری به دلیل اختلاف با شهرداری، پلمب شد که با پادرمیانی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران این پلمب گشوده شد و پرسنل اداره کل کتابخانه‌های استان تهران به این ساختمان بازگشتند.