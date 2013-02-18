اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مناقشه‌ای که چند ماه پیش بین شهرداری و نهاد کتابخانه‌های عمومی درباره ساختمان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران وجود داشت، گفت: ما ساختمان فعلی را از یک مالک اجاره کردیم که ملکش مسکونی است، اما ما از آن استفاده اداری می‌کنیم. مشکل موجود بین شهرداری و ما در واقع مشکل بین شهرداری و مالک ملک است، چون مالک باید برای اداری شدن ملک، 700 میلیون تومان به شهرداری پرداخت کند.

وی افزود: دلیل پلمب شدن موقت ملک هم همین بود، چون شهرداری می‌گفت ملک مسکونی است و شما از آن استفاده اداری می‌کنید. بنابراین ملک را پلمب کردند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران گفت: ما از شهرداری مهلت گرفتیم تا این مشکل را حل کنیم. به این ترتیب مهلت داده شده به ما تا مردادماه 92 است. در این مدت شاید مالک، کاربری ملک را تبدیل به کاربری اداری کند که در آن صورت مشکل حل می‌شود، اما اگر این موضوع به این شکل فیصله پیدا نکند، باید به دنبال ساختمان دیگری برای اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران باشیم.

ساختمان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، روزهای ابتدايی ارديبهشت‌ماه سال جاری به دليل اختلاف با شهرداری، پلمب شد که با پادرميانی مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران اين پلمب گشوده شد و پرسنل اداره کل کتابخانه‌های استان تهران به اين ساختمان بازگشتند.

مبتکر سرابی در گفتگوی قبلی خود با خبرنگار مهر اشاره کرده بود که اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران از شهرداری برای ماندن در ساختمان مذکور درخواست مهلت کرده است.