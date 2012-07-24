100 فرصت سرمایه گذاری در هرمزگان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان هرمزگان، بیان داشت: تاکنون 100 فقره از فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری با قابلیت امکان سنجی در بخش های مختلف اقتصادی جهت ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی دراین همایش شناسایی و مورد تائید نهایی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از این فرصتها 37 فقره در بخش صنعت و معدن ، 36 فقره در بخش گردشگری ، 11 فقره در بخش کشاورزی، 10فقره در بخش حمل و نقل و 6 فقره نیزدر بخش ساختمان هستند.
مشاور عالی استاندارهرمزگان افزود: هدف از برگزاری این همایش، تبادل اطلاعات و هماهنگی و همکاری برای دست اندرکاران، متولیان و سایر نهادهای مرتبط با حوزه سرمایه گذاری، تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری در استان هرمزگان است.
علامه زاده جذب سرمایه به استان هرمزگان و رونق کسب و کار، اتصال بیشتر اقتصاد استان با داخل و خارج از کشور جهت انتقال دانش و سرمایه به استان ، توسعه روابط اقتصادی از طریق عقد قراردادهای سرمایهگذاری با سرمایهگذاران خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور را از دیگر اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد.
وی تصریح کرد: هرمزگان علاوه بر اینکه دارای توانمندی های خاص در زمینههای مختلف است، ظرفیتهای خوبی نیز برای سرمایهگذاری دارد.
مشاور عالی استاندارهرمزگان یادآور شد: محورهای این همایش در حوزه های انرژی ، صنعت و معدن و تجارت، صنایع تبدیلی و کشاورزی، گردشگری ، مسکن و ساختمان و عمران شهری،خدمات فنی و مهندسی ، حمل و نقل و ترانزیت خواهد بود.
علامه زاده اظهار داشت: بدون تردید برگزاری این همایش موجبات معرفی توانمندیها و جذابیتهای استان را فراهم می کند که این توانمندی ها در فرآیند سرمایه گذاری اهمیت ویژه دارد.
به گزارش مهر، همایش بین المللی سرمایهگذاری اول اسفندماه امسال به مدت دو روز با حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بندرعباس برگزار میشود.
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