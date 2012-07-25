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۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

برای اولین بار/

مسابقه "مناجات خوانی رمضان" در خراسان رضوی برگزار می شود

مسابقه "مناجات خوانی رمضان" در خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس کانون مداحان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری مسابقه مناجات خوانی رمضان برای اولین بار در سطح استان خبرداد.

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه مناجات خوانی رمضان در ایام ولادت امام مجتبی از سوی کانون مداحان و شاعران آئینی تبلیغات اسلامی در سطح استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه با هدف تجلیل از مناجات خوان های برتر برگزار می شود، ادامه داد: پیش بینی می شود 400 نفر به عنوان شرکت کننده در مسابقه  مناجات خوانی شرکت کنند.

علیزاده با اشاره به کسانی که می توانند در این مسابقه شرکت کنند، عنوان کرد: مداحان، شاعران آئینی و مناجات خوان های برتر از کسانی هستند که می توانند در مسابقه مناجات خوانی شرکت کنند.

کارشناس کانون مداحان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این مسابقه برای نخستین بار در سطح استان اجرایی می شود، تصریح کرد: در پایان مسابقه مناجات خوانی از هر شهرستان استان یک نفر و از مشهد 8 نفر به عنوان برترین های مناجات خوانی تجلیل می شوند.

کد مطلب 1658084

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