شهادت «ابوعبیده» نتوانست مسئله فلسطین را به حاشیه براند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که در نخستین سالروز شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس، نقش او به‌عنوان یکی از صداهای شناخته‌شده فلسطین و مقاومت در جریان جنگ را یادآوری می‌کند.

در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن ابوعبیده نتوانست پیام و مواضعی را که او نمایندگی می‌کرد، خاموش کند و مسئله فلسطین همچنان علی‌رغم تلاش‌ها برای به حاشیه راندن آن، در صحنه باقی مانده است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین، میراث ابوعبیده را فراتر از یک یادبود دانست و آن را بخشی از گفتمان آگاهی، پایداری و مقاومت جامعه فلسطینی توصیف کرد.

در پایان این بیانیه ضمن تجدید یاد ابوعبیده و دیگر شهدا، بر تداوم تلاش فلسطینیان برای دستیابی به آزادی، حق بازگشت و حقوق ملی خود تأکید شد.