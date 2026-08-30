پروانه: اعتبارات مشاغل خانگی در استان بوشهر ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر یکشنبه در مراسم افتتاح فروشگاه محصولات خانگی «کارآفن»، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای راه‌اندازی این مرکز عرضه محصولات بانوان مهارت‌دیده توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اظهار کرد: دغدغه اصلی ما در حال حاضر، عبور از مرحله آموزشِ محض و ورود جدی به عرصه بازاریابی و فروش است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر افزود: اگر این آموزش‌ها و گواهینامه‌ها به محصول نهاییِ استاندارد، بسته‌بندیِ مطلوبِ بازار و در نهایت اتصال به پلتفرم‌های ملی فروش منجر نشود، تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.

وی با تبیین سیاست‌های جدید این اداره‌کل برای حمایت از مشاغل خرد، افزود: امسال با وجود تمامی محدودیت‌های اقتصادی، شاهد افزایش ۶۰ درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان بوده‌ایم که رقمی بالغ بر ۳۸۶ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این رشد بودجه، نشان‌دهنده تغییر جهت‌گیری دولت از صنایع بزرگ‌مقیاسِ سرمایه‌بر به سمت فعالیت‌های انسان‌محور، دستی و پایدار است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به مدل‌های نوین حمایت از تولید، به نقش مسئولیت اجتماعی صنایع اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، با همکاری پتروشیمی جم پیلن، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش پنج میلیارد تومان برای پشتیبانی از مشاغل خانگی منعقد شد. این مدل «پشتیبانی صنعت از مشاغل خرد»، الگوی موفقی است که ما آن را در سایر شهرستان‌ها و با همراهی سایر صنایع پیگیری خواهیم کرد.

پروانه به یکی از ابتکارات نوآورانه این اداره‌کل برای تضمین فروش محصولات اشاره کرد و توضیح داد: ما در حال طراحی زیرساختی هستیم که بر اساس آن، صنایع مستقر در استان بتوانند با استفاده از کارت‌های خریدِ اختصاصیِ کارکنان، محصولات تولیدکنندگان مشاغل خانگی را خریداری کنند.

وی گفت: با این مدل، زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که در آن، محصولات با کیفیتِ بانوان هنرمندِ ما مستقیماً به جامعه هدفِ صنعت تزریق شده و علاوه بر برندسازی، فروشِ پایدارِ این کسب‌وکارها تضمین می‌شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی از جمله برپایی نمایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، خاطرنشان کرد: آموزش، برندسازی و بسته‌بندی سه رکن اصلی پایداری مشاغل هستند.

وی گفت: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بهره‌گیری از ظرفیت مؤسسه کار و تأمین و همکاری با نهادهای آموزشی، متعهد است که از تمامی گروه‌هایی که توانایی آموزش‌های تخصصی و اتصال این تولیدکنندگان به بازار را دارند، حمایت حداکثری به عمل آورد.

گفتنی است فروشگاه «کارآفن» که با هدف ارائه مستقیم محصولات بانوان مهارت‌دیده استان راه‌اندازی شده است، اکنون بستری برای عرضه محصولات صنایع‌دستی و کالاهای باکیفیت ایرانی است که با هدف ارتقای معیشت خانواده‌ها و تحقق برنامه‌های دولت وفاق ملی در استان بوشهر آغاز به کار کرده است.

آیین افتتاح این فروشگاه با حضور فرماندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.