اقتصاد آمریکا همچنان در باتلاق کسادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، اقتصاد ایالات متحده آمریکا همچنان در باتلاق راکدی دست و پا می زند.

بر اساس جدیدترین گزارش اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا، اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم سال 2012 رشد ضعیف 1.5 درصدی را تجربه کرده است.

نیویورک تایمز می نویسد اقتصاد راکد، آمریکا را در خانه زمین گیر و اروپا آسیب پذیر می کند.

اقتصاد آمریکا که در سه ماهه نخست سال 2012 شاهد نشانه های از بهبودی بود اما در سه ماهه دوم این نشانه ها را دوباره از دست داده است. در سه ماهه نخست سال 2012، بخش خودروسازی، لوازم خانگی، و صنعت کامپیوتر رشد امیدوارکننده ای را تجربه کرده بودند اما در سه ماهه دوم سال 2012 این رشد یا به شدت کاهش داشته است و یا به کلی متوقف شده است.

نرخ رشد اقتصادی آمریکا سه ماهه دوم 2012 سه ماهه اول 2012 سه ماهه آخر 2011 1.5 2 4.1

نرخ بیکاری همچنان بالا بوده و رشد اقتصادی ضعیف 1.5 درصدی به هیچ وجه توانایی پایین آوردن نرخ بیکاری بالای 8 درصد آمریکا را نداشته است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه نخست سال 2012 دو درصد بوده است. این نرخ در سه ماهه آخر سال 2011 برابر 4.1 درصد بوده است.

حمله بینر به اوباما

آمار ناامیدکننده ی اقتصاد امریکا این فرصت را به رقبای اوباما داده است تا عملکرد دولت فدرال در مواجه با بحران اقتصادی زیر سوال ببرند.

جان بینر سخنگوی مجلس نمایندگان امریکا در واکنش به گزارش روز جمعه اداره تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا با انتقاد از عملکرد ضعیف اقتصادی اوباما اظهار داشت:

"گزارش امروز تولید ناخالص داخلی یک نشانه نگران کننده برای آینده اقتصاد ما است، این گزارش نشانگر لزوم جلوگیری از طرح افزایش مالیات ها که اقتصاد را ضعیف تر خواهد کرد، می باشد."

بهبودی فعلا دور از دسترس است

نیویورک تایمز می نویسد شاید اقتصاد امریکا در نیمه دوم سال به خاطر قیمت پایین بنزین در زمستانی که زیاد سرد نخواهد بود، رشد اندکی داشته باشد اما این رشد به هیچ وجه توانایی پایین آوردن نرخ بیکاری را نخواهد داشت و بهبودی دور از دسترس خواهد بود.

جیم اوسالیون، رئیس موسسه مشاوره اقتصادی فریکوئنسی ایکانمیکس در باره وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا اظهار داشته است:

"به این زودی ها زیر بنای لازم برای جهش اقتصادی چشمگیر پدیدار نخواهد گشت."

اقتصاد ضعیف آمریکا بر نرخ مصرف خانواده های آمریکایی هم تاثیر گذاشته است و نرخ پس انداز خانواده های آمریکایی بالا رفته است. این بالا رفتن نرخ پس انداز نشانه افزایش تردید خانواده های آمریکایی نسبت به آینده است.

به نوشته نیویورک تایمز تردید های اقتصادی آمریکا هم داخلی و هم خارجی هستند. سرنوشت بسیاری از طرح های اقتصادی فدرال به خاطر نتیجه انتخابات نامعلوم است و وضعیت اقتصاد خارجی امریکا هم به خاطر بحران اقتصادی اروپا مبهم است، به عنوان مثال شرکت های مانند شرکت خوردروسازی فورد به خاطر بحران اقتصادی اروپا خبر از کاهش سود خود داده اند.

جاشوا شپیرو، اقتصاددان آمریکایی در باره وضعیت اقتصاد آمریکا می گوید: "شما نمی توانید همه تقصیر ها را به گردن اروپا بیاندازید-ما مشکلات خود را داریم."

شپیرو با انتقاد از اقتصاد حبابی آمریکا می گوید فرایند بهبودی اقتصاد آمریکا طولانی و سخت خواهد بود.