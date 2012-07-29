فعالیت سفره خانه های بدون مجوز در بروجرد/ تنها چهار سفره خانه مجوز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله یار محمدی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی بروجرد در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار داشت: یکی از واحدهای زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سفره خانه های سنتی هستند.

وی بیان داشت: در حال حاضر اینکه کدام واحد سفره خانه سنتی هستند و زیر نظر میراث فرهنگی فعالیت دارند یک مبحث مبهمی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد تصریح کرد: متاسفانه برخی تعبیرشان از سفره خانه سنتی این است که هر مکانی که چای، صبحانه، قلیان و..ارائه و در اختیار عموم قرار دهد سفره خانه سنتی است.

یار محمدی افزود: این در حالیست که تنها به مکانهایی مجوز داده می شود که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کنند که استانداردهای لازم را رعایت کنند.

وی ادامه داد: مطابق استانداردهای سفره خانه های سنتی باید دارای ساختار درونی متناسب با معماری اصیل ایرانی اسلامی بوده و تنها غذاهای ایرانی و اصیل را عرضه کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد افزود: به دلیل همین استانداردها این اداره تنها به 4 واحد مجوز داده که زیر نظر این اداره فعالیت می کنند.

یارمحمدی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر در منطقه نمونه گردشگری ونایی بروجرد 25 واحد در قالب سفره خانه سنتی ایجاد شده که با قواعد این سازمان نمی گنجد این در حالیست که تنها می توان بر واحدهایی نظارت و نرخ گذاری کرد که قبلا مجوزهای لازم را از میراث فرهنگی اخذ کرده باشند.

وی افزود: متاسفانه تعدادی از این 25واحد فاقد هر گونه استاندارد هستند به طوریکه برخی از آنها در حریم رودخانه، جاده و..مستقر شده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد با تاکید بر اینکه واحدهای بدون مجوز باید برای گرفتن مجوز از این اداره اقدام کنند، بیان داشت: تمامی واحد های زیر نظر این اداره به طور مستمر به لحاظ قیمت گذاری، نحوه برخورد با مشتری، کیفیت خدمات و ... نظارت می شود.

وی یادآور شد: در طول 2سال گذشته 10واحد سفره خانه سنتی در سطح شهرستان بروجرد به دلیل عدم ارائه خدمات مطلوب پلمپ شده و این روند ادامه خواهد داشت.