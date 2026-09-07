وضعیت «آنفلوانزا» در فصل سرما؛ چه کسانی واکسن بزنند

مینو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ضرورت واکسیناسیون آنفلوانزا گفت: واکسن آنفلوانزا می‌تواند از ابتلا به بیماری شدید پیشگیری کند و به‌ویژه برای افرادی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، اهمیت دارد.

وی با اشاره به گروه‌های در معرض خطر افزود: افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، زنان باردار و کودکان از جمله گروه‌هایی هستند که توصیه می‌شود واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند و در صورت وجود امکانات و تأمین واکسن، سایر افراد جامعه نیز می‌توانند واکسینه شوند، اما با توجه به محدودیت احتمالی در تأمین واکسن، اولویت باید با گروه‌های پرخطر باشد.

این متخصص بیماری‌های عفونی درباره زمان مناسب تزریق واکسن آنفلوانزا نیز گفت: بهتر است واکسیناسیون پیش از افزایش موارد بیماری و در آستانه فصل سرد انجام شود تا افراد در ماه‌های سرد سال از ایمنی مناسبی برخوردار باشند.

محرز درباره واکسیناسیون کودکان نیز عنوان کرد: کودکان نیز متناسب با سن و شرایط پزشکی و بر اساس توصیه‌های نظام سلامت، می‌توانند واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.

وی با اشاره به افزایش موارد بیماری‌های تنفسی و گوارشی افزود: در مقاطعی شاهد افزایش موارد کووید-۱۹ هستیم و بخشی از این موارد ممکن است با علائمی مانند تب و علائم گوارشی از جمله اسهال همراه باشد.

محرز با بیان اینکه شدت کووید-۱۹ در شرایط فعلی با موج‌های شدید سال‌های گذشته قابل مقایسه نیست، افزود: بسیاری از موارد بیماری خفیف هستند و نیاز به درمان اختصاصی ندارند و درمان به صورت علامتی انجام می‌شود؛ با این حال، در موارد شدید بیمار باید تحت مراقبت پزشکی و در صورت نیاز بستری شود.

وی درباره ارتباط افزایش موارد بیماری با تجمعات و سفرهای بین‌المللی نیز گفت: تجمع گسترده افراد از کشورهای مختلف، از جمله در مراسم حج، می‌تواند زمینه انتقال ویروس‌های تنفسی و بیماری‌های عفونی را فراهم کند و افراد پس از بازگشت به کشورهای خود نیز ممکن است ویروس را منتقل کنند.

محرز در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی وضعیت آنفلوانزا در ماه‌های آینده اشاره داشت: نمی‌توان با قطعیت درباره شدت موج آنفلوانزا پیش‌بینی کرد، اما با نزدیک شدن به فصل سرد و افزایش تجمعات و تماس‌های اجتماعی، احتمال افزایش موارد بیماری وجود دارد.