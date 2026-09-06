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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

حسن‌زاده: خیلی زود با متخلفان بازی تراکتور - گل‌گهر برخورد می‌کنیم

حسن‌زاده: خیلی زود با متخلفان بازی تراکتور - گل‌گهر برخورد می‌کنیم

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بررسی فوری تخلفات دیدار تراکتور و گل گهر را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل حسن‌زاده درباره حواشی و مسائل مطرح‌شده پیرامون دیدار تیم‌های تراکتور و گل‌گهر اظهار کرد: با توجه به اتفاقات، حواشی و گزارش‌های مربوط به این دیدار، کمیته انضباطی بررسی فوری موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: تمامی موارد و تخلفات احتمالی رخ‌داده در جریان این مسابقه و حواشی پیرامون آن، بر اساس گزارش‌های رسمی و مستندات موجود، با دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط در تمامی مسابقات گفت: کمیته انضباطی در برخورد با هرگونه تخلف، بدون اغماض و صرفاً بر اساس مقررات و مستندات موجود اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حواشی و رفتارهای خارج از چارچوب، نظم مسابقات فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد در حال بررسی است و پس از تکمیل روند رسیدگی، تصمیمات مقتضی مطابق با مقررات اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6939361

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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      ۴سال هم برای خدادادکم بود.
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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      اره حتما این کار بکنین تراکتور اونجا تیم مهمان بوده بی حرمتی و بی احترامی به مدیر و و فحشهای زیاد به خانواده‌ای بازیکنان یعنی بی حرمتی و فحش به کل هواداران است یعنی ورزش فوتبال اینقد بی ارزش شده
      • حسین IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
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        خداداد باید تا اخرعمرمحروم شود چون اولین بارنیست از ۱۹سالگی اینطور بود .....تراکتورها حالا که پرسپولیس امد رسید به صدر دنبال حواشی برا ارتش سرخ هستند ...اقایون تراکتوری ها مگه نمیدونید اقای عالیشاه سالها برا ارتش سرخ بازی کرد نکنه خواب بودید ارتش سرخ مثل شما نیست که یکی مثل باقری را فراموش کند که شما فراموش کردید

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