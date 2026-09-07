به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائممقام شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به میزبانی مردم شهرستان رامیان از پیکر شهید حامد اکاتی اظهار کرد: حضور این شهید بار دیگر به همه ما مسئولان یادآوری کرد که برای پابرجا ماندن این کشور چه خونهای عزیزی بر زمین ریخته شده و چه ایثار و فداکاریهایی صورت گرفته است.
وی افزود: پیام شهدا برای همه ما روشن است و یکی از مهمترین درسهایی که باید از آنان به یادگار داشته باشیم، حفظ وحدت و انسجام است؛ چراکه همین وحدت مقدس همواره رمز موفقیت و پیروزی ملت ایران بوده است.
قائممقام با بیان اینکه وحدت تنها به عرصههای اجتماعی و سیاسی محدود نمیشود، اظهار کرد: این وحدت باید در مدیریت کشور نیز خود را نشان دهد و مجلس، قوه قضاییه، دولت و همه ارکان نظام باید با همافزایی و همدلی، برای خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان گام بردارند.
وی ادامه داد: مسئولان باید در میدان حضور داشته باشند و پای مشکلات مردم بایستند؛ همانگونه که مردم در سختیها پای نظام ایستادهاند، دولت و مسئولان نیز باید در کنار مردم باشند و برای رفع دغدغههای آنان تلاش کنند.
قائممقام با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان گفت: شاید امروز تنها امید دشمن این باشد که میان صفوف بههمپیوسته مردم و دولت اختلاف و جدایی ایجاد کند، اما مردم ایران طی ۴۷ سال گذشته با وجود همه فشارها و مشکلاتی که دشمنان ایجاد کردهاند، پای نظام ایستادهاند.
وی خاطرنشان کرد: در این بزنگاه سخت نیز باید در کنار یکدیگر باشیم و همزمان با مقابله با دشمن خارجی، مشکلات داخلی را نیز برطرف کنیم؛ چراکه حل مسائل معیشتی مردم، تقویت اقتصاد و کاهش دغدغههای زندگی آنان از مهمترین وظایف مسئولان است.
قائممقام تأکید کرد: امروز باید انسجام و همدلی را در عمل نشان دهیم و اجازه ندهیم فشارهای بیرونی، وحدت و همبستگی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای دشمنان افزود: اینکه برای ماهها جبهه دشمن در برابر ملت ایران صفآرایی کرده است، موضوع کوچکی نیست؛ اما مردم در این شرایط نیز نشان دادهاند که در بزنگاههای حساس، با حفظ وحدت و ایستادگی میتوانند از کشور و آرمانهای خود دفاع کنند.
قائممقام گفت: همانگونه که شهدا با نثار جان خود از این سرزمین دفاع کردند، امروز نیز مسئولان باید با خدمت صادقانه، حضور در میان مردم و تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی، پاسخگوی این ایثار و فداکاری باشند.
وی خاطرنشان کرد: پیام ماندگار شهدا برای جامعه امروز، حفظ وحدت، ایستادگی و خدمت به مردم است و همه مسئولان باید این پیام را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
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