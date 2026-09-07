به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری از وقوع انفجار مواد آتشبازی در جریان یک جشن مذهبی در نزدیک کلیسای «نوئسترا سنیورا د لا لوس» در شهر «تماسکالتسینگو» مکزیک خبر دادند که در پی آن دستکم ۱۰ نفر جان خود را از دست داده و ۶۴ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، این انفجار در ساختمانی در مجاورت کلیسا رخ داد که از آن برای نگهداری مواد محترقه استفاده میشد. شدت انفجار موجب فرو ریختن بخشی از این ساختمان شد.
این حادثه در حالی رخ داد که صدها نفر برای شرکت در مراسم مذهبی و تماشای نمایش آتشبازی در محل حضور داشتند.
مقامهای محلی اعلام کردند: در این حادثه ۱۰ نفر کشته و ۶۴ نفر زخمی شدهاند که دو نفر از مجروحان را نیز کشیشها تشکیل میدهند.
علت دقیق وقوع انفجار هنوز مشخص نشده است و دادستانی ایالت مکزیک تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است.
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