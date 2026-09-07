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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۴

ساقط شدن پهپاد جاسوسی «CH4» به دست نیروهای مسلح یمن

ساقط شدن پهپاد جاسوسی «CH4» به دست نیروهای مسلح یمن

نیروهای مسلح یمن از ساقط کردن یک پهپاد جاسوسی دیگر متعلق به دشمن سعودی بر فراز حریم هوایی این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که یک فروند پهپاد جاسوسی عربستان سعودی از نوع سی اچ ۴ را حین اجرای مأموریت بر فراز مناطق خب و الشعف واقع در استان الجوف با سلاح مناسب، ساقط کردند.

شب گذشته نیز سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که یک پهپاد هنگام انجام مأموریت‌های خصمانه در آسمان استان تعز با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفته و سرنگون شد.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند متعال یک پهپاد مسلح جاسوسی دشمن سعودی از نوع «وینگ لونگ ۲» را هنگام ماموریت خصمانه بر فراز شمال غرب مقبنه در استان تعز با سلاح مناسب هدف قرار داده و ساقط کردند.

کد مطلب 6939582

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