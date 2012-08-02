مکان اصلی احداث شهرک سینمایی شاهرود مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخواست استانداری سمنان از مدیریت جهاد کشاورزی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود برای تامین یک هزار هکتار زمین به منظور احداث شهرک سینمایی شاهرود، این دو دستگاه پس از مطالعه و بررسی زمینی را در منطقه گورخان این شهرستان "مابین روستای گلستان و شهر کلاته خیج" را جهت این طرح واگذار کردند.

با مشخص شدن موقعیت زمین شهرک سینمایی شاهرود و امضای تفاهم نامه های مربوطه بین سازمان صدا و سیما و استانداری سمنان احداث این پروژه ملی آغاز خواهد شد.

احداث شهرک سینمایی شاهرود در سفر سوم دولت با اعتبار یکصد میلیارد ریال تصویب شد.

عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نیز در سال 89 در سفر به شاهرود این شهرستان را بهترین گزینه برای ساخت شهرک سینمایی عنوان کرده بود.

وی در این سفر در گفتگو با خبرنگاران گفته بود: من فکر می کنم در مورد محل دقیق احداث شهرک سینمایی باید آخرین مطالعات انجام شود چون بعضی وقت ها یک جابه جایی محدود در منطقه نهایی، می تواند بعدها خیلی موثر باشد چون این شهرک دیگر برای جمهوری اسلامی شهرک ماندگاری است و سالها باقی خواهد ماند و سرمایه گذاری های وسیعی انجام می شود.

دکتر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مطالعه علمی جامعی در گذشته برای یافتن مکانی مناسب جهت احداث شهرک سینمایی در کشور انجام شده، گفته بود: در آن مطالعه نیز شاهرود بهترین گزینه جهت ساخت شهرک سینمایی شناخته شده بود.



نماینده شهرستان های شاهرود و میامی همچنین احداث این شهرک سینمایی را برای معرفی ظرفیت های شهرستان شاهرود وبرای ساخت فیلم های بزرگ و فاخر بسیار ارزشمند ذکر کرده بود.