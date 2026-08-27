ضیایی: فعالان فرهنگی باید نقاط آسیب جامعه را بشناسند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیل ضیایی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج، با اشاره به نقش اطلاعات در منازعات و تقابل میان کشورها اظهار کرد: در هر جنگ و تقابلی، طرفی که شناخت و اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به طرف مقابل داشته باشد، از موقعیت برتری برخوردار است و هرچه این اشراف افزایش یابد، امکان برنامهریزی و اثرگذاری نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: در شرایط کنونی، توسعه فناوریهای ارتباطی باعث شده حجم قابل توجهی از اطلاعات افراد از طریق ابزارهایی مانند تلفن همراه، اینترنت، شبکههای اجتماعی و حتی فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی تولید و ذخیره شود.
مدیر قرارگاه نوجوانی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از اطلاعاتی که در فضای عادی زندگی افراد قابل مشاهده نیست، در فضای مجازی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم آشکار میشود.
ضیایی بیان کرد: علایق، روابط، سبک زندگی، ویژگیهای شخصیتی و حتی برخی نقاط قوت و ضعف افراد ممکن است از طریق رفتار آنها در شبکههای اجتماعی قابل شناسایی باشد و مجموعه این دادهها در نهایت میتواند تصویری نسبتاً دقیق از شخصیت یک فرد ایجاد کند.
وی تأکید کرد: به همین دلیل، استفاده از فناوریهای نوین باید همراه با آگاهی و سواد رسانهای باشد و نباید تصور کرد انتشار هر نوع اطلاعات در فضای مجازی فاقد پیامد است.
آسیبپذیری اجتماعی میتواند زمینهساز انحراف شود
ضیایی در ادامه با اشاره به موضوع جاسوسی و وطنفروشی گفت: شکلگیری چنین رفتارهایی معمولاً یک فرآیند است و عوامل مختلفی میتوانند فرد را در معرض تصمیمهای نادرست قرار دهند.
وی افزود: برخی افراد ممکن است در شرایط خاص و از روی اجبار یا فشارهای زندگی دچار آسیبپذیری شوند و مشکلات اقتصادی و معیشتی نیز میتواند این وضعیت را تشدید کند.
مدیر قرارگاه نوجوانی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: مشکلاتی همچون بیکاری، نداشتن مسکن، درآمد ناکافی یا هزینههای سنگین درمان ممکن است فشار زیادی بر فرد وارد کند و او را در برابر پیشنهادهای نادرست آسیبپذیر سازد؛ البته طرح این مسائل به هیچ عنوان به معنای توجیه یا تأیید وطنفروشی نیست، بلکه هدف، شناخت عواملی است که میتواند افراد را در معرض آسیب قرار دهد.
وی یکی دیگر از زمینههای آسیبپذیری را زیادهخواهی و رفاهطلبی عنوان کرد و گفت: گاهی فرد از نظر اقتصادی با مشکل جدی مواجه نیست، اما تمایل بیش از اندازه به رفاه، ثروت و تجملات میتواند او را به سمت تصمیمهایی سوق دهد که پیامدهای جبرانناپذیری به دنبال دارد.
ضیایی همچنین به نقش باورها و برداشتهای سیاسی و اعتقادی اشاره کرد و افزود: گاهی ممکن است فرد تحت تأثیر اطلاعات نادرست، حکومت یا ساختار سیاسی کشور خود را ظالم یا خائن تصور کند و با این تصور که در حال مبارزه با ظلم است، وارد مسیری شود که در نهایت به منافع کشور و جامعه آسیب میزند.
وی تصریح کرد: دادههای غلط و منابع غیرقابل اعتماد میتوانند آرمانگرایی افراد را در مسیر اشتباه قرار دهند و به تدریج موجب فاصله گرفتن آنها از هویت ملی شود.
ضرورت توجه به زمینههای روانشناختی
مدیر قرارگاه نوجوانی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان بر ضرورت توجه فعالان فرهنگی و سیاستگذاران به مسائل روانشناختی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: مشکلات روحی، شخصی و فشارهای مختلف زندگی میتواند بر رفتار افراد اثرگذار باشد و در برخی شرایط، فرد را نسبت به ایجاد بیثباتی یا بروز بحران در جامعه بیتفاوت یا حتی متمایل کند.
وی افزود: برای مثال فردی که با بدهی یا مشکلات اقتصادی سنگین مواجه است ممکن است تصور کند ایجاد وقفه یا بحران در وضعیت موجود میتواند بخشی از مشکلات او را کاهش دهد.
ضیایی خاطرنشان کرد: حتی در میان دانشآموزان نیز ممکن است فردی به دلیل فشار امتحانات و تکالیف، از ایجاد شرایطی که موجب تعطیلی یا به تعویق افتادن آزمونها شود استقبال کند؛ چنین رفتاری به خودی خود به معنای خیانت یا وطنفروشی نیست، اما میتواند نشانهای از برخی زمینههای نارضایتی و آسیبپذیری باشد که باید در فعالیتهای فرهنگی و تبیینی مورد توجه قرار گیرد.
فعالان فرهنگی باید نقاط آسیب را بشناسند
وی با تأکید بر نقش فعالان فرهنگی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: کسانی که در حوزه فرهنگ و جهاد تبیین فعالیت میکنند، باید علاوه بر انتقال مفاهیم و ارزشها، شرایط اجتماعی و روانی مخاطبان خود را نیز بشناسند.
مدیر قرارگاه نوجوانی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان افزود: نباید تصور کنیم صرفاً به دلیل نزدیکی با یک فرد، او نیز الزاماً از همه مسائل آگاه است یا همان دغدغههای دینی، ملی و اجتماعی ما را دارد.
ضیایی گفت: بیتوجهی به شرایط و نیازهای افراد ممکن است به تدریج آنها را در معرض آسیب قرار دهد و در نهایت خسارتهایی برای خود فرد و جامعه ایجاد کند؛ بنابراین پیشگیری باید پیش از رسیدن فرد به مرحله تصمیمهای پرخطر آغاز شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای ورود افراد به مسیر جاسوسی اشاره کرد و گفت: فردی که اطلاعات کشور خود را در اختیار دشمن قرار میدهد، تصور نکند پس از همکاری با طرف مقابل به امنیت دست پیدا میکند، چراکه چنین فردی از نگاه همان طرف نیز میتواند یک تهدید بالقوه باشد.
ضیایی بر ضرورت تقویت هویت ملی تأکید کرد و افزود: وطن برای انسان همانند مادری است که بستر تولد و رشد او را فراهم کرده و محبت به وطن نیز از همین پیوند عمیق سرچشمه میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تقویت هویت ملی، افزایش سواد رسانهای و توجه جدی به مسائل فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی میتواند در کاهش آسیبپذیری افراد و جلوگیری از شکلگیری زمینههای سوءاستفاده دشمن مؤثر باشد.
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