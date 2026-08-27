دستگیری کلاهبردار حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری به روش فیشینگ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی افزود: متهم با استفاده از روش فیشینگ اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد و خرید کالا از مالباختگان می نمود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی ، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی های به عمل آمده به ۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ میلیارد ریال با شگرد فیشینگ، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .