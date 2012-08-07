جهانگیر پرهمت در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در رابطه با افزایش میزان عملکرد تولید گندم در کشور اظهارداشت: با توجه به اینکه تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در کشورمان دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ لذا در این زمینه اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: با تلاش پژوهشگران در این سازمان ارقام مقاوم به کم آبی و خشکی گندم مثل رقم افلاک برای کشت معرفی شده است. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای تولید پایدار گندم، عنوان کرد: یکی از مهمترین برنامه های وزارت جهادکشاورزی پایدار کردن تولید گندم در مقابل با کم آبی و خشکسالی است.

وی، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، معرفی ارقام مقاوم به خشکی و مدیریت مزرعه را از جمله برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای تولید پایدار گندم در کشور به شمار آورد.

