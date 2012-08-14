روز قدس یک جریان سازی فرهنگی، سیاسی در روند مقاومت اسلامی مردم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ابراهیمی در بیانیه ای ملت شهید پرور و همیشه در صحنه استان البرز را به حضور گسترده و پرشور در مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس دعوت کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم



ابتکار هوشمندانه حضرت امام خمینی(ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس تنها یک نامگذاری نبود بلکه یک جریان سازی فرهنگی سیاسی و ترسیم یک راهبرد سرنوشت ساز در روند مقاومت اسلامی مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین برای جهان اسلام بود. روزی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی آن را یوم الله نامیدند بخشی از پیام امام خمینی قدس سره به مناسبت روز قدس.

امسال روز قدس در حالی فرا می رسد که از یک سو، دشمن سفّاک صهیونیستی غزه را به خاک و خون کشیده است و از سوی دیگر، صدای الله اکبر مسلمانان به پا خاسته کاخ های ظلم را در تونس، مصر و اکنون لیبی سرنگون ساخته و در بحرین و یمن و مغرب زنگ آخرین نفس های ظلم را به صدا در آورده است.



وی می افزاید:آرمان فلسطین که روزگاری آرمانی قومی و سپس عربی بود، امروز به آرمانی اسلامی و بلکه جهانی تبدیل شده است.آزادی قدس شریف خواسته ی همه ی مسلمانان و شعار قیام آنها شده است و این همه نبوده جز به برکت دم مسیحیایی آن روح الهی که چند دهه پیش از این نوید این روزها را خبر داد و با اراده ی آهنین و الهی خود انقلاب اسلامی را رهبری کرد و چراغ هدایت آن را در جهان روشن نمود و با پی ریزی روز جهانی قدس قلبی تپنده را در جهان اسلام به طپش درآورد که هر سال خون تازه در رگ های جنبش فلسطین می دمد و نمی گذارد این قطعه ی پاره پاره شده از جهان اسلام مورد فراموشی قرار گیرد.



ابراهیمی ادامه می دهد: این رودخانه ادامه دارد و هر سال بنیان ظلم را بیش از پیش می لرزاند تا آن روز که آفتاب عدل جهانی طلوع کند و عالم را از عدالت پر کند.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان البرز به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیة الله خامنه ای که مسأله فلسطین را یکی از مشکلات اساسی و عمده جهان اسلام می دانند و نسبت به آن اهمیت فراوانی قائلند، در این رابطه اظهارمی دارد: "روز قدس، روزی است که دنیای اسلام باید آنرا گرامی بدارد. توده های مسلمان نگذارند که بعضی از دولتهای خود فروخته در فضای آرام و سکوت مصنوعی که به وجود آورده اند فلسطین را ذره ذره و لحظه به لحظه ذوب کنند و قضیه را به دست فراموشی بسپارند.خیانت دولتهایی که با رژیم غاصب دست به دست هم دادند و فلسطینی ها را قربانی کردند را نباید از یاد برده و فراموش کرد. این یک قضیه کوچکی نیست، بیش از چهل سال است که ملت اسلام نام فلسطین را می آورد."



وی ادامه می دهد: مسلمین،متفکرین اسلامی،نویسندگان و سیاستمداران،هزاران بار گفته اند و هزارها نفر در این راه به شهادت رسیده اند. مگر می شود پاره تن جهان اسلامی را در اختیار دشمنان گذاشت که او را تصرف کنند و ملتی را از خانه خودش بیرون کنند! مگر چنین چیزی می شود؟ مگر اسلام اجازه می دهد؟ مگر ملتهای اسلامی اجازه می دهند؟".



مجتبی ابراهیمی عنوان می کند: ما همه مسلمین جهان را، به چاره اندیشی برای آلام مردم فلسطین، فرا می‌خوانیم و ضمن حمایت از مردم بی دفاع فلسطین، با حضوری پر شور و همراه ملت بزرگ ایران و دیگر ملت‌های مسلمان، آزادی قدس شریف را در روز قدس فریاد خواهیم زد و اطمینان داریم که با فریادهای حق طلبانه مسلمانان و سیل خروشان امت اسلامی، روزی آرمان امام راحل(ره) مبنی بر آزادی قدس را به نظاره خواهیم نشست و در مسجدالاقصی نماز شکر و وحدت را اقامه خواهیم کرد.

وضعیت تاسف برانگیز وغربت مسلمانان میانمار و بحرین راهپیمایی امسال روز جهانی قدس را جلوه ای دیگر می بخشد، ظلم رواداشته بر این مستضعفان عالم و کشتار بی رحمانه ایشان آنهم به جرم اسلام تمامی هیمنه پوشالین دموکراسی و حقوق بشر غرب را شکسته است.

وی در پایان اظهار می دارد: امسال نیز مومنان ایران بالاخص مردم همیشه در صحنه استان سرافراز البرز پا به پای مسلمانان جهان در این روز به پا خواهند خواست و ندای آزادی قدس را سر خواهند داد و یک بار دیگر ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جمعه، همگام با مردم خداجوی ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت نموده و با مشت‌های گره کرده شعار « مرگ بـر آمریکا و مرگ بـر اسرائیل » سر خواهند داد و لرزه بر اندام پوشالی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی انداخته و موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی خواهند شد .