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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۰

بازدید نماینده آیت الله سیستانی از مناطق زلزله زده آذربایجان

بازدید نماینده آیت الله سیستانی از مناطق زلزله زده آذربایجان

اهر خبرگزاری مهر:نماینده آیت الله سیستانی با حضور در مناطق روستایی زلزله زده گوره درق، ملالار، گونجیک،و خرم آباد از نزدیک مسایل و مشکلات مناطق زلزله زده را مورد بازدید قرار داد.

حجت الاسلام علامی که به همراه جمعی از علمای قم و روحانیت منطقه از روستاهای آسیب دیده  بازدید می کرد بعد از ظهر روزسه شنبه در گفتگو با  خبرنگاران هدف از این بازدید را حضور در جمع زلزله زده و دلجویی از این عزیزان اعلام کرد و افزود: ما حصل این سفر به مناطق زلزله زده به صورت  گزارش جامع به مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اله سیستانی ارایه خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت مناطق زلزله خیز گفت: براساس بازدیدی که انجام دادیم کارهای بسیار خوبی در جهت امدادرسانی و اسکان موقت انجام شده که امیدواریم با حمایت دولت و مردم هرچه زودتر شاهد ساخت پناهگاه سالم و امن برای حادثه دیدگان از زلزله باشیم.

گفتنی است اکیپ اعزامی آیت اله سیستانی طی سه  روز از مناطق مختلف آسیب دیده و از روند کمک رسانی شهرهای اهر- ورزقان و هریس مطلع شدند.
 

کد مطلب 1677655

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