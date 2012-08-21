بازدید نماینده آیت الله سیستانی از مناطق زلزله زده آذربایجان

حجت الاسلام علامی که به همراه جمعی از علمای قم و روحانیت منطقه از روستاهای آسیب دیده بازدید می کرد بعد از ظهر روزسه شنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از این بازدید را حضور در جمع زلزله زده و دلجویی از این عزیزان اعلام کرد و افزود: ما حصل این سفر به مناطق زلزله زده به صورت گزارش جامع به مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت اله سیستانی ارایه خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت مناطق زلزله خیز گفت: براساس بازدیدی که انجام دادیم کارهای بسیار خوبی در جهت امدادرسانی و اسکان موقت انجام شده که امیدواریم با حمایت دولت و مردم هرچه زودتر شاهد ساخت پناهگاه سالم و امن برای حادثه دیدگان از زلزله باشیم.

گفتنی است اکیپ اعزامی آیت اله سیستانی طی سه روز از مناطق مختلف آسیب دیده و از روند کمک رسانی شهرهای اهر- ورزقان و هریس مطلع شدند.

