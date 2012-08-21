آتش سوزی در مراتع روستای آستانه دامغان مهار شد

حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع آتش سوزی در مراتع تابستانه روستای آستانه دامغان جمعی از عوامل یگان حفاظت و کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان و شهر دیباج همراه با تجهیزات و امکانات مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی از سوی عوامل ناشناس به وقوع پیوسته است اظهار داشت: این آتش سوزی با حضور به موقع ماموران یگان حفاظت و کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان و دیباج و دامداران روستای آستانه مهار و خاموش شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان گفت: 38 هکتار از مراتع تابستانه روستای آستانه دامغان در این حادثه دچار حریق شد و 80 درخت از نوع ارس از بین رفت.

شوکتی نیا بیان داشت: میزان خسارت وارده در پی وقوع این آتش سوزی و شناسایی عوامل آن از سوی کارشناسان اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان دامغان در دست بررسی است.

وی از شهروندان دامغانی خواست وقوع هرگونه آتش سوزی و تخریب مراتع را با تلفن 09696 ستاد خبری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان و یا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان اطلاع دهند.