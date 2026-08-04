اطفای یک فقره حریق در مراتع دامغان؛ ۲۰۰۰ متر مربع مراتع مهماندویه سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی افضلی شامگاه دوشنبه در جلسه مدیریت بحران فرمانداری دامغان با تشریح وضعیت عرصههای منابع طبیعی شهرستان، اظهار کرد: با توجه به بارندگیهای مناسب و رشد مطلوب پوشش گیاهی مرتعی، خشک شدن این گونهها در فصل گرم احتمال وقوع آتشسوزی را افزایش داده و نیازمند هوشیاری بیشتر است.
وی با اشاره به آمار حریق سالهای گذشته و سال جاری افزود: امسال تنها یک مورد آتشسوزی در محدوده مراتع مهماندویه به وسعت حدود دو هزار و ۳۰۰ مترمربع رخ داد که با همکاری مردم محلی، یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و دستگاههای مرتبط در کوتاهترین زمان مهار و اطفا شد.
رئیس اداره منابع طبیعی دامغان همچنین از مشارکت یگان حفاظت اداره منابع طبیعی در مهار دو مورد آتشسوزی دیگر در مراتع همجوار شهرستان خبر داد و افزود: این حریق ها با سرعت عمل جوامع محلی به سرعت اطفا شدند.
افضلی به ضرورت ایجاد و تجهیز پایگاههای اطفای حریق با مشارکت دهیاریها، شهرداریها و بهرهبرداران محلی در مناطق بحرانی تأکید کرد و ادامه داد: توسعه آمادگی برای مقابله با آتشسوزیهای احتمالی را از اولویتهای مدیریت بحران شهرستان است.
وی خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست داریم با منابع طبیعی همکاری کرده و از برافروختن آتش در مراتع خودداری کنند و موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.
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