200 میلیارد ریال برای اجرای طرح های توسعه روستایی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در استانداری ایلام افزود: این اعتبار به منظور اجرای طرح های عمرانی، هادی روستایی، توسعه فعالیت های کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل خانگی، حوزه آموزش و بهداشت و تقویت مسایل اجتماعی و فرهنگی هزینه می شود.

وی ادامه داد: اجرای این قبیل طرح ها به منظور ارتقا شاخص های توسعه روستایی و ایجاد توسعه متوازن در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: تمام مسایل و مشکلات روستاها در قالب 150 شاخص برای تک تک روستاها احصا شده و وضع موجود هر روستا بررسی شده است.

عسگری گفت: سند توسعه روستایی استان با لحاظ قوانین بالا دستی تدوین شده است و بر اساس برنامه ریزی مدون اجرای طرح توسعه روستایی تا محقق شدن توسعه متوازن در روستاها پیگیری و اجرایی می شود.

دومین نشست ستاد مبارزه با تولید و مصرف مشروبات الکلی استان برگزار شد

مجتبی اعلایی استاندار ایلام در این جلسه افزود: یکی از مشکلات و معضلاتی که در استان ایلام بسیار کمرنگ و اندک می باشد، مصرف مشروبات الکلی است که با توجه به اعتقادات مذهبی و کنترل های مناسب از سوی خانواده ها و همچنین نظارت های مستمر و مسئولانه از سوی دستگاه های قضایی، نیروی انتظامی و کمیته مبارزه با قاچاق کالا و دیگر دستگاه های مرتبط، این معضل در استان ایلام در سطح حداقلی و بسیار ناچیز قرار دارد .

وی در ادامه تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی دستگاه های مرتبط با مبارزه با مصرف مشروبات الکلی در استان باید به گونه ای باشد که باعث ایجاد حساسیت عمومی نسبت به این مقوله نگردد، چرا که میزان مصرف بسیار ناچیز مشروبات الکلی استان در مقایسه با دیگر استان های همجوار ایجاب می کند که از طریق فعالیت های فرهنگی ظریف و پیشگیرانه عمل کنیم.

استاندار ایلام اظهار داشت: بر اساس شواهد و مدارک موجود در کشفیات مربوط به مشروبات الکلی، این نکته مهم منتج شده است که استان ایلام محل ترانزیت این مواد به سایر نقاط از جمله استان های جنوبی توسط قاچاقچیان و توزیع کنندگان مشروبات الکلی می باشد که لازم است از طریق نظارت و کنترل راه های مواصلاتی عرصه را بر قاچاقچیان مشروبات الکلی نسبت به گذشته تنگ تر کینم.

وی با بیان اینکه دستگاه ها به دلیل وظایف سازمانی و تعریف شده نمی توانند به صورت مستقیم با معضلات اجتماعی مقابله نمایند، خاطر نشان ساخت: راهکارهایی که از سوی دستگاه های متولی فرهنگ و سلامت جامعه دنبال می شود، مبحث آموزش می باشد که از طریق برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارت های زندگی و ارتقاء سطح توانمندی های فردی در مقابله با آسیب های اجتماعی به جامعه انتقال داده می شود .

329 طرح در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان دهلران تصویب شد

فرماندار دهلران از تصویب 329 طرح در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد .

بهزاد علیزاده گفت: برای اجرای این طرح ها در مجموع 720 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است .

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای 890 نفر شغل ایجاد می شود .

فرماندار دهلران تاکید کرد: از این تعداد 205 طرح به بانک معرفی و 77 طرح موفق به دریافت اعتباری بالغ بر 39 میلیارد ریال شده اند .

علیزاده ادامه داد: از 77 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به توسعه بخش کشاورزی استان، 39 میلیارد ریال آن مربوط به شهرستان دهلران است .