به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، شرکت AMC با راه‌اندازی یک شرکت جدید (Leawood Films)، قصد دارد فیلم‌های فیلمسازان مستقل و نوظهور را بدون تکیه بر سیستم توزیع سنتی، به سینماها بیاورد. این تصمیم گامی بزرگ در توزیع فیلم است.

مهم این است که AMC دارد روی این امر شرط می‌بندد و باور دارد که مخاطبان مایل به تماشای فیلم‌هایی هستند که خارج از خط تولید مرسوم هالیوود شکل می‌گیرند. این کمپانی بزرگ رسانه‌ای آمریکا که مالک و گرداننده شبکه‌هایی همچون ای‌ام‌سی، آی‌اف‌سی، ساندنس‌تی‌وی، وی تی‌وی و بی‌بی‌سی آمریکاست، زنجیره بزرگی از سینماهای آمریکا را در تملک دارد و در سطح بین‌المللی در اروپا و آمریکای لاتین و ... هم فعالیت می‌کند.

به این ترتیب تمرکز سیستم جدید بر فیلم‌های کوچک و میان‌بودجه در تمام ژانرها به جای دنبال کردن فیلم‌های پرفروش خواهد بود. با توجه به اینکه همه‌گیری و اعتصاب انجمن بازیگران در سال ۲۰۲۳ موجب شد تا خط تولید سینماها محصولات کمتری داشته باشند، اقدام «ای‌ام‌سی» می‌تواند به نمایش فیلم‌های بیشتری کمک کند که در غیر این صورت راهی برای رسیدن به دست مخاطبان نداشتند.

«ای‌ام‌سی» همچنین قصد دارد با سایر سینماهای زنجیره‌ای همکاری کند تا امکان دسترسی بسیار وسیع‌تری به این فیلم‌ها بدهد. برخی از پیشکسوتان سرشناس صنعت فیلم، از جمله توبی امریچ رئیس سابق برادران وارنر، کایل دیویس پیشکسوت توزیع پارامونت و لاینزگیت و ریکی استراوس رئیس سابق بازاریابی استودیوهای والت دیزنی، این امر را هدایت می‌کنند.

این ایده بسیار خوب است و می‌تواند به نفع نمایش‌دهندگان و فیلمسازان باشد و شاید به ایجاد برخی از موفقیت‌های غیرمنتظره بیانجامد و در عین حال به فیلمسازان امکان می‌دهد تا پس از خروج فیلم‌ها از سینماها، از طرق دیگر برای فروش فیلمشان اقدام کنند.

انتظار نمی‌رود این امر زودتر از سال ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ ممکن شود، اما همین امیدواری هم برای سازندگان فیلم‌های مستقل مفید است. هر سال تعدادی از عناوینی که به ساندنس و فستیوال SXSW راه می‌یابند، پس از نمایش در این جشنواره‌ها ناپدید می‌شوند و امکانی برای اکران در سینماها به دست نمی‌آورند.