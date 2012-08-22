محکومیت پادشاه بحرین به 100 بار اعدام / اعتراض به بازگشت سفیر بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم محاکمه نمادین شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین با حضور جمعی از دانشجویان و فعالان جنبش بیداری اسلامی در مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار شد.

این دادگاه کیفرخواست محاکمه پادشاه بحرین توسط یکی از دانشجویان قرائت شد.

وی در ابتدای این کیفرخواست با بیان اینکه دادسرای دیوان مردمی کیفری محاکمه پادشاه بحرین اقدام به انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم وی کرد گفت: پادشاه بحرین اقدام به سرکوب مخالفان خود و پس از بالا گرفتن شدت التهابات در این کشور اقدام به استفاده از سلاح گرم و گازهای سمی کشنده علیه مردم بحرین کرد لذا پس از تحقیقاتی که قریب به یک سال و نیم به طول انجامید ما خواستار محاکمه وی هستیم.

در ادامه این دادگاه وکیل مدافع پادشاه بحرین طی اظهاراتی با اشاره به اینکه به دلیل زیر سئوال رفتن استقلال بحرین ، پادشاه این کشور می تواند بدترین جنایات را علیه مردم خود اعمال کند افزود: حکام همیشه دارای مخالفینی بوده اند و اینکه گروهی دست به اعتراض بزنند همواره وجود داشته و اساسا قوانین جزایی کشورها برای مقابله با قانون شکنان و برهم زنندگان نظم عمومی تدوین شده است.

وی افزود: مادامی که تعداد قابل توجهی از افراد به هر دلیل خود را حامی و متعهد به حکومت پادشاهی بحرین می دانند شورش عده ای اقلیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در ادامه این دادگاه، دادستان با عتراض نسبت به اقلیت نامیدن معترضین در بحرین گفت: الزاما هر درخواست کمکی از جامعه بشریت به معنای ضعف بدنه مردمی معترضین نیست و میزان حمایت مردم از مطالبات را در همه کشورهای مستقل و آزاد فقط همه پرسی مشخص می کند.

بنا بر این گزارش حاضران در مقابل سفارت بحرین در تهران پلاکارت هایی با عناوینی نظیر «خلیفه دروغگو، حقوق بشرت کو»، «آل خلیفه آل صعود مزدوران آل یهود» و «یا خائن الحرمین اخراج من البحرین» در دست داشتند.

بازگشت وقیحانه سفیر بحرین به تهران قابل تحمل نیست

همچنین در ادامه این دادگاه مجتبی احمدی عضو شورای مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده عصر امروز در دادگاه نمادین محاکمه پادشاه بحرین در تهران با اشاره به بازگشت سفیر بحرین به تهران گفت: دانشجویان بازگشت وقیحانه سفیر بحرین به تهران را تحمل نمی کنند چرا که هم اکنون خون مظلومان زیادی در بحرین ریخته می شود.

وی با بیان اینکه البته از اقدام دستگاه دیپلماسی در باز نگرداندن سفیر جمهوری اسلامی به بحرین تشکر می کنیم افزود: فعالان دانشجویی در دادگاه نمادین محاکمه پادشاه بحرین در تهران از سفیر این کشور برای دفاع از پادشاه بحرین دعوت کردند اما وی این دعوت کردند اما وی به این دادگاه نیامد.

عضو شورای مرکزی اتحادیه بین المللی امت واحده همچنین به برگزاری اجلاس بین المللی عدم جنبش عدم تهران در تهران اشاره کرد و افزود: با توجه به برگزاری این اجلاس ما بدنبال این هستیم که این دادگاه بدون کمترین حاشیه ای برگزار شود و به هیچ وجه بدنبال جنجال نیستیم.

محاکمه حقیقی پادشاه بحرین برگزار می شود



همچنین در ادامه برگزاری این دادگاه نمادین قاضی دادگاه از دو فعال بحرینی تقاضا کرد تا شکایات خود از دولت آل خلیفه را به محضر دادگاه ارائه کنند.

ابومحمد بحرینی یکی از فعالان جنبش بیداری اسلامی در بحرین در مراسم محاکمه مردمی و نمادین حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین که در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد با بیان اینکه من یکی از قربانیان شکنجه و آزار و اذیت در بحرین هستم گفت: شکنجه های سخت که بر روی من انجام گرفت صرفا به دلیل اظهارنظر در خصوص جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین بود.

وی با بیان اینکه شوک های الکتریکی به صورت بلندمدت توسط عوامل رژیم آل خلیفه بر روی من انجام می شد گفت: رژیم آل خلیفه از ما درخواست می کرد به زور اعتراف های دروغین داشته باشیم و در مورد اقداماتی که انجام نداده ایم اعتراف کنیم.

این فعال بحرینی تصریح کرد: رژیم دیکتاتوری آل خلیفه حتی اجازه انجام فرائض دینی و نماز را هم به ما نمی داد و عوامل آنها همواره ما را به خاطر عقاید دینی مورد اهانت قرار می دادند.

ابومحمد با بیان اینکه مسئولیت همه خونریزی ها و جنایات در کشور بحرین برعهده آل خلیفه است گفت: وی با صادر کردن فرمان حضور ارتش عربستان در بحرین ظلم زیادی به مردم این کشور کرد.

وی خاطرنشان کرد: ملت بحرین انتظار دارند مسئولان کشورهای عربی موضع صریح و قاطعی در مورد جنایات این کشور بگیرند.

همچنین در ادامه این دادگاه نمادین محمد الشهابی معارض بحرینی مقیم انگلستان نیز با اشاره به اینکه سران رژیم آل خلیفه بازیچه نظام آمریکا و برده نظام آل سعود در منطقه خاورمیانه هستند گفت: مسئولیت اصلی به آتش کشیدن قرآن و تخریب حسینیه ها در بحرین نظام آل سعود، آمریکا و دیگر کشورهای دیکتاتور حامی آل خلیفه هستند.

الشهابی تاکید کرد: جنایات بحرین در سایه حمایت های مالی دولت آل سعود اتفاق می افتد.

این فعال بحرینی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام دیکتاتوری بحرین توهمی بیش نیست گفت: شمارش معکوس برای سقوط حکومت آل خلیفه آغاز شده و به زودی محاکمه حقیقی پادشاه بحرین برگزار خواهد شد.

نظام آل خلیفه مستحق هرگونه محاکمه و اجرای عدالت است/ سانسور شدید جنایات بحرین

علی ناصر البخیطی فعال یمنی جنبش بیداری اسلامی که به عنوان شاهد در این دادگاه نمادین حضور یافته بود با اشاره به جنایات فراوان دولت آل خلیفه در بحرین گفت: جنایاتی که ملت بحرین تحمل می کنند هیچ ملتی در طول بیداری اسلامی متحمل نشده است.

وی با بیان اینکه انقلاب مردم بحرین یکی از مسالمت آمیزترین انقلاب ها در جنبش بیداری اسلامی است گفت: انقلاب مردم بحرین تنها انقلابی است که توسط ارتش های خارجی و مزدور در حال سرکوب است.

این فعال یمنی تصریح کرد: نحوه حضور ارتش های عربی و مزدور در بحرین به گونه ای است که انسان تصور می کند آنها سالها آموزش دیده اند تا انقلاب مردم بحرین را سرکوب کنند.

علی ناصر البخیطی با تاکید بر اینکه امروز یک پیمان بین المللی متشکل از آمریکا، اروپا ، آل سعود و دیگر کشورهای دیکتاتوری بر علیه ملت بحرین با هم متحد شده اند گفت: متاسفانه مردم بحرین با مظلومیت شدیدی روبرو هستند و رسانه های منطقه ای و بین المللی جنایات فراوان را در این کشور سانسور می کنند.

وی همچنین تاکید کرد: نظام آل خلیفه مستحق هرگونه محاکمه و اجرای عدالت است.

پادشاه بحرین به 100 بار اعدام محکوم شد

به گزارش مهر پس از استماع نظر شاکیانی از کشورهای بحرین و یمن و قرائت کیفرخواست و بیانات وکیل تسخیری حکم نهایی این دادگاه نمادین حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین قرائت شد.

بر اساس این حکم با توجه به قتل بیش از 100 نفر و محبوس کردن 4500 نفر از مردم بحرینی، شکنجه 1866 نفر از محبوسین، تخریب بیش از 40 مسجد، زجر و آزار مخالفان و اعمال غیر انسانی ، استفاده از سلاح های آتش زا و گازهای سمی بر ضد مردم غیر نظامی، حمله به روستاها و ممانعت از خدمت رسانی پزشکی به مجروحان درگیری ها، پادشاه بحرین به حبس ابد ، پرداخت دیه مجروحین، پرداخت دیه تمامی کشته شدگان، پرداخت هزینه منازل و مساجد و 100 بار اعدام محکوم شد