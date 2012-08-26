گازرسانی به چهار روستای تنگستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی به روستاهای جائینک، حاجی‌آباد، ملگپ، علی‌آباد بعد از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه اهرم و جمعی از مسئولان محلی شهرستان تنگستان در مسجد روستای جائینک به بهره‌برداری رسید.این پروژه با اعتبار هشت میلیارد ریال و طول 35 کیلومتر 800 خانوار را تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار داده و عملیات اجرایی نصب 500 المک نیز به زودی آغاز و تا پیش از فصل زمستان به پایان می‌رسد.عملیات اجرایی گازرسانی به 26 روستای شهرستان تنگستان نیز آغاز شده است و شبکه گازرسانی به دو شهر اهرم و دلوار شهرستان تنگستان و همچنین روستاهای بنه‌گز و محمدعامری شهرستان تنگستان در سال گذشته افتتاح و به بهره‌برداری رسیده بود.جاده بین مزارع که به منظور حمل و نقل سریع محصولات کشاورزی و دیگر امورات کشاورزان با اعتبار 300 میلیون ریال در حوزه اهرم- آباد - سمل احداث شده به صورت نمادین جاده بین مزارع محله دهران اهرم که با اعتباری معادل 70 میلیون ریال از محل معادل زکات بود افتتاح و به بهره‌برداری رسید.همچنین فاز تکمیلی پروژه کانال آبیاری اهرم نیز به منظور تسهیل در آب‌رسانی به نخیلات شهر اهرم و افزایش راندمان آب به طول چهار هزار و 400 متر و با اعتبار سه میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.مجموع اعتبارات سال گذشته جهاد کشاورزی برای اجرای 13 پروژه بالغ بر شش میلیارد و نیم ریال بوده که به صورت صددرصد اجرایی شده است.

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