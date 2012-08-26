گازرسانی به چهار روستای تنگستان افتتاح شد

تنگستان - خبرگزاری مهر: گازرسانی به چهار روستای شهرستان تنگستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی به روستاهای جائینک، حاجیآباد، ملگپ، علیآباد بعد از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه اهرم و جمعی از مسئولان محلی شهرستان تنگستان در مسجد روستای جائینک به بهرهبرداری رسید.این پروژه با اعتبار هشت میلیارد ریال و طول 35 کیلومتر 800 خانوار را تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار داده و عملیات اجرایی نصب 500 المک نیز به زودی آغاز و تا پیش از فصل زمستان به پایان میرسد.عملیات اجرایی گازرسانی به 26 روستای شهرستان تنگستان نیز آغاز شده است و شبکه گازرسانی به دو شهر اهرم و دلوار شهرستان تنگستان و همچنین روستاهای بنهگز و محمدعامری شهرستان تنگستان در سال گذشته افتتاح و به بهرهبرداری رسیده بود.جاده بین مزارع که به منظور حمل و نقل سریع محصولات کشاورزی و دیگر امورات کشاورزان با اعتبار 300 میلیون ریال در حوزه اهرم- آباد - سمل احداث شده به صورت نمادین جاده بین مزارع محله دهران اهرم که با اعتباری معادل 70 میلیون ریال از محل معادل زکات بود افتتاح و به بهرهبرداری رسید.همچنین فاز تکمیلی پروژه کانال آبیاری اهرم نیز به منظور تسهیل در آبرسانی به نخیلات شهر اهرم و افزایش راندمان آب به طول چهار هزار و 400 متر و با اعتبار سه میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.مجموع اعتبارات سال گذشته جهاد کشاورزی برای اجرای 13 پروژه بالغ بر شش میلیارد و نیم ریال بوده که به صورت صددرصد اجرایی شده است.
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