افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۸ پروژه راهداری در تنگستان

بوشهر- فرماندار تنگستان از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی هشت پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه زیرسازی و آسفالت محور عالی چنگی به بزرگراه از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۸ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت خبر داد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه پروژه روستای عالی چنگی به طول ۴/۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید، ادامه داد: این پروژه در راستای تسهیل در عبور و مرور روستاییان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه بیشترین اعتبارات تملک دارایی امسال به راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص داده شده است، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم مردم بخش مرکزی و دلوار، جاده اهرم به دلوار است که امسال در سفر رئیس راهداری کشور به تنگستان و با همکاری استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعتبار خوبی اختصاص داده شده که استارت عملیات اجرایی آن زده خواهد شد.

