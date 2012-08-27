مدارس کهگیلویه و بویراحمد ساماندهی شدند/ لزوم تقویت روحیه دینی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویزطاهری بعدازظهر دوشنبه در نشست رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان افزود: کمیته های پشتیبانی، اجرایی، ساماندهی نیروی انسانی، روابط عمومی و تبلیغات وارزیابی درطرح پروژه مهر برای بازگشایی به موقع مدارس فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: انجام تبلیغات، نظارت برحضور درمدارس، آماده سازی فضایی بانشاط و شاداب برای آغاز سال تحصیلی از فعالیتهای این کمیته هاست.

طاهری اظهار داشت: حدود سه هزار فرهنگی برای اجرای نظام جدید آموزشی 3-3-6 در دوره های آموزشی شرکت کرده اند.

وی همچنین ازاجرای طرح تقویت و راه اندازی المپیاد دانش آموزی خبرداد و گفت: این المپیادها از پایه دوم راهنمایی آغاز می شود و در این خصوص سه دوره تحصیلی گروههای تخصصی استعدادیابی تشکیل می شود.

مدیر کل آموزش وپرورش استان با اشاره به اهمیت وضرورت تبیین مسائل دینی درمدارس عنوان کرد: آموزش و پرورش باید با بهره گیری از حوزه های علمیه، روحیه دینی را در دانش آموزان تقویت کند.

دبیر نشست رؤسای آموزش وپرورش استان نیز در این نشست گفت: کتاب برنامه سال تحصیلی باتوجه به شاخصهای عملکردی تهیه وتدوین می شود.

محمد قاسمی افزود: ارزیابی از فعالیتهای انجام شده نیز براساس کتاب برنامه سال تحصیلی گذشته بعد از 15 شهریور انجام می شود.