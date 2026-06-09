نشست رؤسای آموزش‌ وپرورش قطب ۳ غرب مازندران در کجور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رؤسای آموزش‌وپرورش قطب ۳ غرب مازندران با هدف هم‌افزایی مدیریتی و آمادگی برای سال تحصیلی جدید به میزبانی آموزش و پرورش کجور برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش مازندران و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، نظام مسائل آموزشی ۱۲ منطقه غرب استان مورد واکاوی قرار گرفت. محور اصلی این گفتگوها، اجرای دقیق «پروژه مهر»، ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی با تأکید بر «عدالت آموزشی» بود.

معاون هماهنگی اداره‌کل در این جلسه با تأکید بر گذار از مدیریت سنتی به مدیریتِ برنامه‌محور و نظارت هدفمند، تصریح کرد: تدبیر امروز در ساماندهی مدارس، ضامن موفقیت نظام تعلیم‌وتربیت در سال تحصیلی پیش‌رو است

در پایان این نشست، رؤسای مناطق ضمن بررسی چالش‌های میدانی، بر لزوم تعامل شبکه‌ای و بهره‌گیری از تجربیات موفقِ استانی برای رفع موانعِ پیش‌رویِ بازگشایی مدارس تأکید کردند.