آخرین وضعیت ترافیک جاده ها/ رفع گره های ترافیکی جاده چالوس

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک جاده چالوس که از صبح امروز سنگین بوده و حتی تا کرج ادامه داشت با یکطرفه کردن جاده از میدان امیر کبیر تا مرزن آباد در حال روانسازی بوده و تا ساعتی دیگر به حالت اولیه باز می گردد.

وی ادامه داد: جاده هراز نیز از محدوده آبعلی تا امامزاده هاشم و از امامزاده تا آب اسک دارای ترافیک سنگین است و پیش بینی می کنیم تا ساعاتی دیگر ترافیک رفع و عبور و مرور خودروها روانسازی شود.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ترافیک در جاده های کرج - قزوین و قزوین رشت نیمه سنگین بوده و تلاش ماموران پلیس راه برای عادی سازی ترافیک ادامه دارد.

سلبی با درخواست از شهروندان برای رعایت قانون گفت: افرادی که قصد مسافرت به سمت شهرهای شمالی را دارند باید چند برابر سفرهای معمولی برای رسیدن به مقصد وقت درنظر بگیرند.

وی تاکید کرد: ماموران پلیس راه در آماده باش کامل بوده و با متخلفان به ویژه رانندگانی که مرتکب تخلف حادثه ساز شوند برخورد می کند.