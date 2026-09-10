دستگیری ۸ سارق و کشف ۲۴ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای ضریب امنیت عمومی، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طی ۷۲ ساعت گذشته، طرح جامع ارتقای امنیت اجتماعی را به مرحله اجرا درآوردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح، پلیس موفق شد با شناسایی و رصد مخفیگاه‌ها، هشت نفر از سارقان را دستگیر کند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه از جمله موتور کولر، کابل‌های برق و موتورسیکلت سرقتی کشف شد که در ادامه تحقیقات و پیگیری‌های پلیسی، ۲۴ فقره انواع سرقت به وقوع پیوسته کشف و اموال به مال‌باختگان مسترد شد.

فرمانده انتظامی بروجرد در بخش دیگری از گزارش خود از برخورد با وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن خبر داد و تصریح کرد: در راستای برقراری نظم و انضباط ترافیکی، ۱۰ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک یا دارای تخلفات مشهود، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با قدردانی از مشارکت و اعتماد مردم به خادمان خود در انتظامی، تأکید کرد: پلیس بروجرد با هرگونه اقدام که آرامش و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.