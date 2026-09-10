قطع روابط دیپلماتیک الجزایر با امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، الجزایر اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با امارات متحده عربی قطع کرده است.

الجزایر ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که این تصمیم را پس از به بن‌بست رسیدن تمام راه‌ها برای حفظ روابط دوجانبه اتخاذ کرده است.

وزارت امور خارجه الجزایر با تأیید این خبر اعلام کرد که به سفیر امارات ۴۸ ساعت فرصت داده است تا از تصمیم قطع روابط دوجانبه پیروی و خاک این کشور را ترک کند.

این وزارتخانه تأکید کرد که تصمیم قطع روابط دوجانبه با امارات، در واکنش به افزایش اقدامات تحریک آمیز و خصمانه ابوظبی اتخاذ شده است.

عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، مرتباً امارات متحده عربی را به انجام فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده در چندین کشور منطقه متهم می‌کند.

وی اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی با توصیف امارات متحده عربی به عنوان «کشوری کوچک با "تأثیر بسیار منفی» گفت: هر جا که آنها پا می‌گذارند، خون جاری می‌شود. همه چیزی که الجزایر می‌خواهد این است که این کشور از ما فاصله بگیرد تا در خاک ما خون ریخته نشود.

التبون تصریح کرد: اگر الجزایر به عدم تشدید اختلافات بین کشورهای عربی تمایل نداشت، قطع روابط دیپلماتیک با امارات مدت‌ها پیش اتفاق می‌افتاد.