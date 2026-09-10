به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مر کز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بلافاصله با حضور در محل و انجام اقدامات اطلاعاتی هفت عامل نزاع دسته‌جمعی که به دلیل اختلافات شخصی با هم درگیر شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سلسله، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوند، تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و با مخلان و برهم‌زنندگان آن با شدت برخورد خواهد شد.