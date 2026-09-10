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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در سلسله

دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در سلسله

الشتر - فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری هفت عامل نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مر کز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بلافاصله با حضور در محل و انجام اقدامات اطلاعاتی هفت عامل نزاع دسته‌جمعی که به دلیل اختلافات شخصی با هم درگیر شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سلسله، گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ حسنوند، تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و با مخلان و برهم‌زنندگان آن با شدت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6943201

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