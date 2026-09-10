استاندار کرمانشاه: سلامت زیربنای امنیت و امید در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شورای کلان‌منطقه ۳ آمایش سلامت کشور، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، سلامت را از پایه‌های امنیت، آرامش و امید در جامعه دانست و بر ضرورت هم‌افزایی میان استان‌های منطقه و تقویت دیپلماسی سلامت تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای سلامت و قدردانی از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کادر درمان اظهار کرد: جامعه پزشکی و پرستاری در آزمون‌های دشوار مختلف، از روزهای سخت مقابله با کرونا تا شرایط بحرانی و حملات اخیر، در کنار مردم ماندند و خدمت‌رسانی را متوقف نکردند.

استاندار کرمانشاه افزود: در سخت‌ترین شرایط نیز چراغ خدمات درمانی خاموش نشد و کادر درمان کرمانشاه و استان‌های غرب کشور با ایثار و فداکاری، کارنامه‌ای ماندگار از خدمت به مردم به ثبت رساندند.

حبیبی با تأکید بر اهمیت اخلاق در حرفه پزشکی تصریح کرد: آنچه از پزشک و جامعه پزشکی در ذهن مردم و تاریخ باقی می‌ماند، علاوه بر دانش و تخصص، اخلاق و نحوه رفتار با بیمار است؛ چرا که رفتار دلسوزانه و امیدبخش پزشک می‌تواند بخش قابل توجهی از رنج بیمار را کاهش دهد.

وی پیشنهاد کرد عنوان «کلان‌منطقه سلامت زاگرس» به عنوان نامی معنادار برای این مجموعه مورد توجه قرار گیرد و گفت: همکاری استان‌های غرب کشور نباید تنها به تبادل تجربه محدود شود، بلکه باید به تقسیم مأموریت‌های تخصصی و ایجاد شبکه‌ای یکپارچه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی منجر شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: موفقیت نشست‌های منطقه‌ای را نباید با تعداد جلسات سنجید، بلکه معیار اصلی باید میزان دستیابی به نتایج ملموس و حل مشکلات واقعی مردم در حوزه سلامت و درمان باشد.

حبیبی با اشاره به مرزهای گسترده استان‌های غرب کشور با عراق و اقلیم کردستان، این ظرفیت را فرصتی راهبردی برای توسعه سلامت منطقه عنوان کرد و افزود: توانمندی‌های آموزشی و درمانی استان‌های غرب کشور می‌تواند زمینه‌ساز گسترش دیپلماسی سلامت، تبادل دانشجو، برگزاری دوره‌های مشترک تخصصی و جذب بیماران بین‌المللی شود.

وی ادامه داد: استفاده از این ظرفیت علاوه بر توسعه خدمات سلامت در سطح فرامرزی، می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استان‌های منطقه و به ویژه کرمانشاه به همراه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط تحریم و ضرورت آمادگی نظام سلامت گفت: تأمین و حفظ ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات بیمارستانی باید به صورت مستمر دنبال شود و در این زمینه نباید کوچک‌ترین غفلتی صورت گیرد.

حبیبی همچنین بر اجرای دقیق و جامع نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها باید به شکلی اجرا شوند که بتوانند به هدف اصلی خود یعنی توزیع عادلانه خدمات سلامت و دسترسی مناسب مردم به خدمات درمانی دست پیدا کنند.

وی درباره نقش فناوری‌های نوین در حوزه پزشکی اظهار کرد: هوش مصنوعی قرار نیست جای عاطفه و تخصص پزشک را بگیرد، اما می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد و ضروری در ارتقای فرآیندهای تشخیص و درمان مورد استفاده قرار گیرد و دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه باید در این زمینه پیشگام باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان با آرزوی موفقیت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، آمادگی مجموعه مدیریتی استان را برای حمایت از طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های توسعه سلامت در غرب کشور اعلام کرد.